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台南西市場修復下月驗收完成 百年老麵店盼原地保留

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
阿瑞意麵第3代老闆葉瑞榮表示，許多老台南人都會定期來消費，「吃的是一種記憶」，希望鋪位能原地保留。記者鄭維真／攝影
阿瑞意麵第3代老闆葉瑞榮表示，許多老台南人都會定期來消費，「吃的是一種記憶」，希望鋪位能原地保留。記者鄭維真／攝影

台南「大菜市」西市場古蹟整修即將在下月驗收完成，但國華街露店區爭議卻未解，市府經發局與攤商討論後向文資處提出3個方案，以原地保留所有3排鋪位為目標，並設置2樓觀景台讓民眾平視古蹟之美，不過文資委員會認為，市場處對於形貌、景觀等描述不夠具體，須再提更詳細的規畫送審。市場處表示，不會放棄任何溝通機會，盼兼顧攤商權益及古蹟維護。

中西區西市場最初建於1905年，市府文化局從2017年展開修復5棟古蹟，靠近國華街、中正路一帶的3排露店區非屬古蹟，但在古蹟保存區範圍內，面臨拆除危機。經發局原計畫將3排攤商移到旁邊的淺草商圈，因攤商反彈，目前提出3種方案，希望文資審議委員會能同意，包括保留2排26戶，其餘12戶移到魚漿製麵區、保留3排38戶，讓匯集已久的人氣不致消散，並保留魚漿製麵區中央共食區廣場，民眾可到2樓觀景台平視古蹟。

露店區不乏知名老店，例如在此經營98年的阿瑞意麵、90年老店江水號等，店家都希望能原地保留。阿瑞意麵第3代老闆葉瑞榮說，他在這間店已待了51年，國華街小吃林立，中午民族路段相當熱鬧，中午正興街、晚上保安路，「若將露店區拆掉，台南小吃文化一定會斷層」，許多老台南人來吃的是一種記憶，維護古蹟之際也應保存人文。

文資委員認為，因露店區屬古蹟定著土地的周邊範圍，依照古蹟法須考慮是否遮蔽古蹟、影響古蹟觀覽的動線，並且設計的新建物須與古蹟環境配合，包括視覺、高度、量體大小、景觀等，市場處需有明確的規畫再送審。

文化局表示，外廓賣店、本館、香蕉倉庫等5棟古蹟已修復完畢，目前已完成初驗，預計5月就能驗收完成。

阿瑞意麵第3代老闆葉瑞榮（左）表示，許多老台南人都會定期來消費，「吃的是一種記憶」，希望鋪位能原地保留。記者鄭維真／攝影
阿瑞意麵第3代老闆葉瑞榮（左）表示，許多老台南人都會定期來消費，「吃的是一種記憶」，希望鋪位能原地保留。記者鄭維真／攝影
阿瑞意麵第3代老闆葉瑞榮（左一）表示，許多老台南人都會定期來消費，「吃的是一種記憶」，希望鋪位能原地保留。記者鄭維真／攝影
阿瑞意麵第3代老闆葉瑞榮（左一）表示，許多老台南人都會定期來消費，「吃的是一種記憶」，希望鋪位能原地保留。記者鄭維真／攝影

古蹟 文化局

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