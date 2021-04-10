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台南綠能科學城將有大量廢汙水 市府宣布完成處理系統
政府宣布在台南歸仁設置「沙崙智慧綠能科學城」，大量廢汙水如何處理廣受關注；台南市政府水利局今天表示，已配合建置汙水系統及部分聯外道路，可「促進綠能產業聚落發展，強化能源安全，創新綠色經濟並實現環境永續」。
水利局表示，市長黃偉哲視綠能科學城為智慧城市發展先驅，全力配合推動公共建設。為配合科學城營運時程，水利局106年獲前瞻計畫「科學城低碳智慧環境基礎建置-公共建設部分」核定7.93億元，辦理汙水系統建置。108年6月完成沙崙高鐵特定區內既有管線內部檢視及評估堪用狀況總長度約21.2公里、既有管線整建總長度約14.5公里及既有人孔與陰井整建約152座，去年底完成8.3公里汙水專管建置及全區域通水。
汙水系統收集高鐵特定區內綠能科技聯合研究中心、綠能科技示範場域、中央研究院南部院區、智慧綠能循環住宅園區、大臺南會展中心、臺灣智駕測試實驗室及三井Outlet等公私部門及區外沿線台南看監獄、看守所及大潭社區民生汙水，送往仁德水資源回收中心處理，目前預計可每日收集約22000噸水量，各進駐單位不需自行設置處理系統，減少民生汙水流入二仁溪流域，改善周遭流域及分洪道水質並提升住戶生活品質。
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