網羅一生事蹟及作品 台南一代攝影家《許淵富》套書問世

台南市文化局醞釀多時的套書《許淵富》問世了，今天在蕭壠文化園區舉辦新書發表會，邀請許淵富攝影學生洪碩甫與許淵富大女兒許鴻枚致詞，策展人黃建亮、陳伯義、李旭彬以及作者陳佳琦共同與談，道出許老師攝影生涯與成書點滴。

文化局表示，許淵富1932年出生在台南，2018年以高齡86歲去世，攝影作品豐富多元、獨樹一幟，從紀實、造型到實驗作品，不斷展現其創作能量的豐厚與多樣化，作品細膩刻畫家鄉府城景緻、市井人物容貌與生活樣態，家庭相簿更呈現對家人的關愛。

許淵富在攝影教育及推廣方面積極提攜後進，透過攝影聚會、寫作與講座公開傳授畢生專業經驗，培育無數攝影後輩，是台南攝影發展的重要推手攝影題材橫跨紀實、黑白與多彩間的造型構圖和實驗性作品，畢生致力於推展地方攝影藝術與教育，曾獲台南市卓越市民表彰，在台灣攝影界佔有一席重要之地。

《許淵富》作品輯一套3冊，採資料彙編方式對單一攝影家進行研究與編輯，企圖開啟與攝影史的對話。全書由藝評家陳佳琦博士執筆、陳盈瑛編輯、並由曾榮獲「金蝶獎」肯定的平面設計師何佳興操刀書籍裝幀設計：〈生平‧資料〉集結生平小傳、事蹟年表與文件檔案，一窺其創作脈絡與影像思考；〈攝影集〉是攝影家過往攝影作品中精挑細選，予以整體性的編排、提出全新敘事與感受；〈家庭相簿〉滿懷攝影家對親情的真誠情感，多數作品此前未曾公開出版，在作品輯編排組構中深具藝術性及設計巧思。

文化局長葉澤山表示，此專書描繪許淵富一生重要攝影事蹟並網羅其畢生重要作品，希望能讓更多愛好攝影者瞭解這位台南重要前輩攝影家在台灣攝影藝術領域的深耕與成就，藉由檔案資料式的編輯方式，也提供未來台灣攝影史相關研究的參照與補充。