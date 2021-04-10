突破疫情上課 台南市勞工局推「名人線上開講」超熱烈

台南市勞工局今年首創與成功大學合作試辦「勞權2.0名人線上來開講」線上課程，昨晚邀請橋頭地院行政訴訟庭楊富強法官擔任講座， 分享「勞動基準法之違法樣態與司法實務」。藉由網路串連齊聚上課，討論及留言提問相當熱烈，下一場課程將在5月19日登場，提醒已報名成功的學員，當天晚上6時30分至9時30分線上共同學習。

勞工局王鑫基局長表示，為持續提供民眾更好的服務，促進勞資和諧，突破傳統宣導會時間及空間的限制，今年創新與國立成功大學推廣教育中心合作，由勞工局職安健康處試辦3場次「勞權2.0名人線上來開講」線上勞工法令宣導課程，安排晚間6時30分至9時30分，邀請學、法、業等各界領域名人分享。

昨晚課程邀請橋頭地院法院行政訴訟庭楊富強法官分享「勞動基準法之違法樣態與司法實務」。楊富強法官以常見違反勞動基準法的樣態為主軸，並自勞動法的立法涵義開始講述，再深入至雇主應負責任及近年勞動基準法修法歷程，提醒與會者修法背景及修法後常見疑義。

楊法官也特別針對進用工讀生常見問題，協助民眾釐清相關觀念。課程特別設計問題與民眾互動討論，並鼓勵學員利用視訊軟體的留言功能，透過對問題的回覆選項，瞭解學員對問題瞭解程度以作為進一步解析，讓學員充分瞭解，往來互動非常熱烈。