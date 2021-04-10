快訊

李義祥叫阿好「肉身擋太魯閣號」？台鐵回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

突破疫情上課 台南市勞工局推「名人線上開講」超熱烈

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市勞工局「勞權2.0名人線上來開講」昨晚邀請橋頭地院行政訴訟庭楊富強法官擔任講座， 分享「勞動基準法之違法樣態與司法實務」。圖／勞工局提供
台南市勞工局「勞權2.0名人線上來開講」昨晚邀請橋頭地院行政訴訟庭楊富強法官擔任講座， 分享「勞動基準法之違法樣態與司法實務」。圖／勞工局提供

台南市勞工局今年首創與成功大學合作試辦「勞權2.0名人線上來開講」線上課程，昨晚邀請橋頭地院行政訴訟庭楊富強法官擔任講座， 分享「勞動基準法之違法樣態與司法實務」。藉由網路串連齊聚上課，討論及留言提問相當熱烈，下一場課程將在5月19日登場，提醒已報名成功的學員，當天晚上6時30分至9時30分線上共同學習。

勞工局王鑫基局長表示，為持續提供民眾更好的服務，促進勞資和諧，突破傳統宣導會時間及空間的限制，今年創新與國立成功大學推廣教育中心合作，由勞工局職安健康處試辦3場次「勞權2.0名人線上來開講」線上勞工法令宣導課程，安排晚間6時30分至9時30分，邀請學、法、業等各界領域名人分享。

昨晚課程邀請橋頭地院法院行政訴訟庭楊富強法官分享「勞動基準法之違法樣態與司法實務」。楊富強法官以常見違反勞動基準法的樣態為主軸，並自勞動法的立法涵義開始講述，再深入至雇主應負責任及近年勞動基準法修法歷程，提醒與會者修法背景及修法後常見疑義。

楊法官也特別針對進用工讀生常見問題，協助民眾釐清相關觀念。課程特別設計問題與民眾互動討論，並鼓勵學員利用視訊軟體的留言功能，透過對問題的回覆選項，瞭解學員對問題瞭解程度以作為進一步解析，讓學員充分瞭解，往來互動非常熱烈。

勞工局職安健康處代理處長陳美顏表示，考量線上課程名額有限，昨晚楊法官上課講義將放置在台南市職安健康處網站設置的「職安小學堂」，以增進對勞動法令相關規定之熟稔，相關問題可洽民治辦公室：（06）6354326、永華辦公室：（06）2996922

台南市勞工局「勞權2.0名人線上來開講」昨晚邀請橋頭地院行政訴訟庭楊富強法官擔任講座， 分享「勞動基準法之違法樣態與司法實務」。圖／勞工局提供
台南市勞工局「勞權2.0名人線上來開講」昨晚邀請橋頭地院行政訴訟庭楊富強法官擔任講座， 分享「勞動基準法之違法樣態與司法實務」。圖／勞工局提供
台南市勞工局「勞權2.0名人線上來開講」昨晚邀請橋頭地院行政訴訟庭楊富強法官擔任講座， 分享「勞動基準法之違法樣態與司法實務」。圖／勞工局提供
台南市勞工局「勞權2.0名人線上來開講」昨晚邀請橋頭地院行政訴訟庭楊富強法官擔任講座， 分享「勞動基準法之違法樣態與司法實務」。圖／勞工局提供

勞工局 司法 成功大學

延伸閱讀

台南市府約聘僱用臨時人員統一招考 17職缺含1身障

被捲、被夾職災居首位 台南市勞工局8大工業區辦宣導

823公斤變壓器 壓垮人

營建職災頻傳！台南稽查科技公司新建工程就有6項缺失

相關新聞

台南「藝如春風走透透」永康封路熱鬧演出 明午到仁德

台南市文化局下午將永康區東橋大道封路舉辦「藝如春風走透透」活動，請來福爾摩沙馬戲團演出「潘朵拉的盒子」，吸引超過1000...

4月桐、採梅、打芒果！南大附小與華醫USR團隊豐收滿滿

四月正值台南梅嶺油桐花綻放之際，南大附小彩虹斑馬師生與中華醫大USR團隊今天前往梅嶺福來百年梅園與玉井後旦溪畔芒果園舉辦...

媽媽客家人 黃偉哲：發揚客家文化台南建城400年更精彩

台南市客家事務委員會今天在楠西區梅嶺辦理首屆台南客家桐花祭「桐花之南、梅嶺初放」活動，規畫別出心裁的花樹下音樂會，市長黃...

向台南橄欖球之父設碑致敬 紅、黃、紫褲OB以球會友

台南市橄欖球協會紀念台南市橄欖球之父黃茂卿，今天設紀念碑，義大醫院院長杜元坤也捐款2百萬設重量訓練室，南北橄欖球老中青3...

影／台南廚餘高速發酵廠啟用 月處理千噸全國最多

環保署推動廚餘回收再利用，台南市已分別在安南區、新化區設置兩座廚餘高速發酵廠，環保署長張子敬、市長黃偉哲今天為安南區城西...

台南西市場修復下月驗收完成 百年老麵店盼原地保留

台南「大菜市」西市場古蹟整修即將在下月驗收完成，但國華街露店區爭議卻未解，市府經發局與攤商討論後向文資處提出3個方案，以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。