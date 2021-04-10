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「天長地久」活動 台南藝文狂想三部曲首部曲今登場

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市跨局處合作舉辦「天長地久藝文狂想」系列活動，今天下午在營鐵道地景公園開場。圖／台南市教育局提供
台南市跨局處合作舉辦「天長地久藝文狂想」系列活動，今天下午在營鐵道地景公園開場。圖／台南市教育局提供

台南市政府積極投入藝文生活化各項資源，跨局處合作舉辦「天長地久藝文狂想」系列活動，展演場地以3大市政建設景點-「天」鵝湖公園、「長」勝營區、鐵道「地」景公園，安排32團優質師生團隊演出。教育局今天下午4點於新營鐵道地景公園開場，現場有音樂會及多樣DIY、小農市集及行動天文館，歡迎大家一起來同樂。

教育局表示，開幕音樂會由頂洲國小兒童樂隊與陶笛團、新營國小弦樂團以及安順國中銅管五重奏擔綱演出，三校團隊均取得參加全國音樂比賽門票，其中頂洲國小為偏鄉小校，為推動音樂教育全校總動員，成為全國賽兒童樂隊項目常勝軍。教育局長鄭新輝說，透過此次展演，除增進學生演出經驗，也提供跨區域交流體驗機會。

市長黃偉哲說，今天除了學生精彩演出，下午3點至6點規畫熱鬧鐵支路市集供民眾選擇，包含行動天文館超high體驗，透過多樣好玩遊戲讓大小朋友認識天文奧秘，還有多樣不可不知的好禮大放送、創意免費手做多肉植物、造型氣球、紙黏土等多項療癒小物等你帶回家。現場另有小農好物市集及闖關集點換好禮活動，歡迎大家來聽音樂、遛小孩、逛市集。

教育局表示，此系列活動至6月26日止，共計12週的周六午後，先後於鐵道地景公園、長勝營區、天鵝湖公園以藝文週週相會。新營鐵道地景公園位於新營區中興路與廠前街口。

教育局 鐵道 天文館

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