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雲林養鵝場又爆禽流感 撲殺逾2000隻種鵝

中央社 / 雲林縣9日電

雲林縣又發生養禽場感染禽流感，東勢鄉一處種鵝場6日主動通報場內鵝隻有異常死亡，經確認感染禽流感病毒，雲林縣動植物防疫所今天前往撲殺種鵝2153隻、銷毀495顆鵝蛋。

雲林縣動防所指出，6日接獲養禽場主動通報鵝隻異常死亡，經採樣檢體送農委會家畜衛生試驗所檢驗，並依標準作業程序啟動防疫機制，包括鵝隻移動管制、場區及周邊進行噴灑消毒作業。

動防所表示，今天確認這處種鵝場鵝隻感染H5N5亞型高病原性禽流感病毒，即派防疫員前往撲殺，共撲殺12月齡種鵝2153隻、銷毀495顆鵝蛋。

動防所指出，完成撲殺作業後，再次督導業者完成場區清潔及消毒工作；另同步啟動養禽場半徑1公里內周圍養禽場監測採樣工作，以確認周圍養禽場家禽健康情形及無病毒活動，控制病毒及疫情散播。

動防所表示，雲林台西、東勢今年至今已有4處養鵝場確診H5N5亞型高病原性禽流感病毒，共計撲殺7196隻鵝。近日受東北季風影響，氣溫變化大，業者要落實養禽場防疫管控措施，維護養禽場防鳥設施正常運作，降低家禽疾病發生。

禽流感 流感病毒

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