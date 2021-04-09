台南市府約聘僱用臨時人員統一招考 17職缺含1身障

台南市政府110年度第1次各機關約聘（僱、用）、臨時人員公開甄選自4月9日起報名至4月15日截止，招考計有教育局、文化局、工務局、白河區公所等9個局處，釋出17個職缺，預計5月22日在新市區新市國小辦理甄試，勞工局鼓勵有心至公部門服務的朋友，要把握此次機會踴躍參加。

勞工局長王鑫基說，17個職缺中，報考資格除需具專業技術的職缺外，其中臨時人員共5個職缺，只要具備高中（職）畢業或工作經驗3年以上即可報考，另經濟發展局提供1名身心障礙保障名額職缺，詳細報考資格條件請詳閱簡章內容。

統一招考口試分為一般性命題及專業性命題，一般性命題的題庫已置於市府勞工局職訓就服中心網站之「就業甄選」專區，考生可於網站下載試題事前準備；專業性命題採預先命題多套，考試前再由專責單位抽取組題密封，當天考試現場抽取一套。本次考試17個職缺皆以口試應考，各類組口試委員也採秘密遴聘候用，由專責單位抽取，以達考試的公平與公正。

此次公開招考甄試簡章及報名表4月9日上午10時起置於全國7-11便利商店ibon系統下載，也可至台南市各區公所服務台翻閱簡章並索取報名表，或至相關網站查閱。服務電話06-6330820#205卓小姐或06-2930785。