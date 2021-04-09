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偏鄉3國小獲閱讀磐石獎推手獎 嘉義縣大力推動閱讀教育

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
溪口國小多元文本成果分享。圖／嘉縣府提供
溪口國小多元文本成果分享。圖／嘉縣府提供

教育部公布今年度國中小推動閱讀績優學校團體，以及個人評選閱讀磐石獎得獎名單；嘉義縣溪口國小以「跨閱溪口行0飛閱世界趣」，榮獲閱讀磐石學校獎；瑞峰國小校長陳月珍以「月（閱）世界珍愛讀，IDO!」，新港國中老師林家弘以「閱讀0自然」拔得頭籌，榮獲閱讀推手獎。

縣府教育處說，溪口國小參賽主題為跨閱溪口行0飛閱世界趣，結合教育生活，除身教與言教潛移默化，教學團以精實閱讀教育專業能力深獲肯定，榮獲教育部閱讀磐石學校的殊榮。

瑞峰國小校長陳月珍及新港國中老師林家弘，在眾多閱讀推手中脫穎而出，陳月珍將自己名字設為參賽主題為-月（閱）世界珍愛讀，IDO!，有趣諧音雙關語，詮釋陳月珍與閱讀密不可分關係。林家弘參賽主題為閱讀0自然，他推廣輕鬆閱讀和共備課程，讓圖書館成為師生最喜歡探訪和停駐的地方。

嘉縣大力推動閱讀教育，用閱讀翻轉偏鄉小校困境，提高學生閱讀力，從在地走向國際，也提供社區民眾閱讀寶庫，教育孩子閱讀興趣，搭構展能舞台，接軌國際。

瑞峰國小校長陳月珍介紹校園閱讀角。圖／嘉縣府提供
瑞峰國小校長陳月珍介紹校園閱讀角。圖／嘉縣府提供
新港國中舉辦大型書展。圖／嘉縣府提供
新港國中舉辦大型書展。圖／嘉縣府提供

教育部 圖書館 嘉義

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