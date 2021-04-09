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影／雲嘉南竹筍全台四成以上 農改場推新技術因應缺水
今年台灣的綠竹筍因雨水不足農民憂心收成，台南區農業改良場引介新式灌溉管理技術，今天與台南龍崎農會合作在龍崎區土崎里新農人軒美蘭的示範筍園，舉辦竹筍節水技術示範觀摩會，展示同步噴灌施肥的新器材，可大量節水、省工又減少肥料，要協助農民降低乾旱影響，降低栽培成本。
觀摩會由農改場秘書謝明憲主持，他表示，以1000平方公尺（0.1公頃）田區估算，這套澆灌設施包含注肥器、管材配件、140公升儲水桶等總共才1300元，花費不多，卻能夠同時噴水施肥，較傳統方法節省人力與用水；養液噴灌技術相較淹灌可節水達8成以上，且可適時補充肥料，有助水源與肥料使用效率提升，增加農友收益。相關設施農田水利署有補助，可電洽06-783-3401或掃描QRCode查詢宣導網站。
農民軒美蘭分享試用這套新設計經驗，認為乾旱時能確實節水，事先配置的液態肥料按比例混入水中，使用結合注肥器的噴灌設施，設定後可以依照時間啟動運作，水與肥料同步噴灌，不需在場看顧就能省工，適合人力不足的現代農村，這種栽培管理模式綠竹筍確實比傳統方法更早採收，售價較高。
農改場表示，竹筍生產多分布於山區坡地，部分田區因無適當灌溉水源或缺乏灌溉設施，僅能倚靠自然降雨，無法穩定供水，縱使有水源也僅以淹灌方式給水，導致用水效率不彰；且竹筍栽培管理相對粗放，於採筍期間耗費較多人力，無法適時補充肥料。因此，如何提高灌溉水利用效率同時節省施肥人力，顯得特別重要。
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