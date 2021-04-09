嘉市府提100萬元圓夢獎勵金 每隊10萬鼓勵參與社企創業

「月半企業社」負責人王舒屏為照顧罹癌胞姐，去年返回嘉義參與「社會創新及社會企業培力」課程，以「酒肉朋友」創意行銷鹹豬肉，並協助癌友單親媽媽家庭照顧，今獲市府邀請說明參與社企心路歷程，市府也宣布提列百萬元圓夢獎勵金，將選出10個團隊計畫，每隊10萬元投入社企創業，解決社會問題。

市長黃敏惠表示，社會企業是時代潮流也是重要趨勢，透過社企創業、創新，不但挑戰創業、實現自我，也要深入社會，挖掘更多政府未接觸的議題，協助解決社會、弱勢問題。

黃敏惠說，市府去年規劃一連串社企講座、課程，今年擴大課程內容，並編列100萬元競賽獎金，鼓勵嘉義市民一起參與、上課，發揮創意、創新力量，共同為社會盡一份力。

王舒屏表示，原從事導遊工作，為幫忙照顧罹癌姊姊，去年返鄉並參與「社會創新及社會企業培力服務方案」社企課程，學習創新行銷，她傳承母親17年鹹豬肉好味道，重新包裝商品，並結合其他企業商品，開創「酒肉朋友」雙組合，成功網路行銷。

她說，當初投入社企，就是考量做化療的胞姊不易重返職場，社企不僅幫助胞姊，同時也協助更多單親癌友媽媽，從醫療臨時托育、商品行銷、通路開發，透過社企單親癌友不再單打獨鬥，有更多幫助。