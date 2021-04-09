台南市區漁會理事長選舉 親市長的林士傑當選

原定4月13日舉行的台南市區漁會理事長選舉，提前今天舉行，一如預料，前台南農產運銷公司總經理林士傑擊敗現任理事蔡鴻榮，當選理事長，並遴聘市議員黃麗招女兒林鈺昕為總幹事。

台南市區會理監事改選因涉及地方勢力之爭，空前激烈，有親市長黃偉哲的林士傑，以及親立委陳亭妃、市議長郭信良的蔡鴻榮對戰。上月31日投票選理監事，林士傑方面的人馬有近10席當選，政界就看好理事長選戰，林士傑會順利當選。

不過，理事長選舉原定4月13日舉行，但林士傑方面上周要求區漁會提早在今天舉行獲准，今天上午進行理事長、常務監事選舉，林士傑獲得10票，順利當選理事長，也一如各方預料。

因林士傑、蔡鴻榮代表地方不同勢力，此一選舉被形容是明年民進黨台南市選舉的前哨戰，政界人士表示，此戰是多年來南市區漁會理監事改選，少見的激烈局面。有會員表示，樂見競爭，有競爭才會有進步，並為會員爭取福利並做更好的服務。