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彰化南瑤宮笨港進香18日起駕 回鑾潦溪護媽祖

中央社 / 彰化9日電

彰化南瑤宮18日起將展開為期8天7夜笨港進香活動，南瑤媽將行經彰化、雲林及嘉義3縣市，回程時會從雲林縣荊桐鄉「潦溪」，屆時信眾將與南瑤媽一起涉水渡過濁水溪求平安幸福。

彰化市公所今天在彰化南瑤宮舉辦記者會，介紹南瑤宮笨港進香活動。出席記者會的彰化市長林世賢致詞時說，今年南瑤媽祖鑾轎預計在4月18日起駕，展開為期8天7夜的活動，活動包含彰化、雲林及嘉義3縣市，全程來回將近300公里。

林世賢指出，今年剛好遇到三媽年，將依「三媽進香愛潦溪」古例，4月23日回程會從雲林縣莿桐鄉「潦溪」、即信眾將跟著媽祖一起涉水渡過濁水溪，傳聞跟著媽祖「潦溪」，可將不好運氣洗滌乾淨，祈求整年甚至一輩子平安與幸福。

彰化市市公所表示，今年輪由聖三媽、新三媽、老六媽起駕，依照過去持續200多年慣例，每逢「三媽年」的笨港進香時，回程一定要「潦溪」，進香隊伍必須涉水，護駕媽祖渡過濁水溪，是最具有宗教文化特色的進香行旅。

彰化市公所指出，主祀媽祖的彰化南瑤宮，從清朝嘉慶年間就有每年前往香火發源地笨港進香傳統，今年笨港進香活動除有「潦溪」，4月21日在嘉義笨港天后宮也有「換龍袍」活動；4月25日南瑤媽回到彰化市時，林世賢將獻花迎拜媽祖，祈求國泰民安。

媽祖 南瑤宮 濁水溪

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