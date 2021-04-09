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被捲、被夾職災居首位 台南市勞工局8大工業區辦宣導

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市勞工局加強八大工業區職業安全衛生法稽查。圖／勞工局提供
台南市勞工局加強八大工業區職業安全衛生法稽查。圖／勞工局提供

台南市勞工局今天在安平工業區服務中心舉辦「110年度職業安全衛生法及相關法規說明宣導會」，針對製造業機械設備、感電相關災害預防加強宣導，以提升事業單位職安意識，降低職災發生。勞工局長王鑫基表示，本市八大工業區職災類型以「被捲、被夾」為首，將陸續辦理6場安全衛生預防災害及自主管理相關宣導會。

台南市八大工業區事業單位行業別以製造業為最多，勞工局規畫一系列安全衛生預防災害及自主管理相關宣導會，包含製造業屋頂墜落災害預防、建立自主管理制度、製造業與營造業以外高風險行業安全衛生、火災爆炸預防、機械設備器具源頭管理等，培養每位工作者危害辨識能力，「讓安全習慣成自然」。

台南市職安健康處代理處長陳美顏表示，近年來機械設備朝向高速、精密及自動化發展，因此，機械設備的危害型態也愈複雜，其災害的嚴重性也更加劇烈。為使高職災風險機械設備機具能有效管理，對於職業安全衛生法第7條至第9條所定之指定機械、設備及器具，已有相關規範要求機械構造、性能及防護必須符合安全標準，在中央主管機關指定的機械設備器具安全資訊網申報安全資訊及完成登錄，並在產品明顯處張貼安全標示或驗證合格標章。若非符合安全標準者，不得產製運出廠場、輸入、租賃、供應或設置，以利落實源頭管制機制。有問題請洽（06）2150806。

台南市勞工局加強八大工業區職業安全衛生法稽查。圖／勞工局提供
台南市勞工局加強八大工業區職業安全衛生法稽查。圖／勞工局提供

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