被捲、被夾職災居首位 台南市勞工局8大工業區辦宣導

台南市勞工局今天在安平工業區服務中心舉辦「110年度職業安全衛生法及相關法規說明宣導會」，針對製造業機械設備、感電相關災害預防加強宣導，以提升事業單位職安意識，降低職災發生。勞工局長王鑫基表示，本市八大工業區職災類型以「被捲、被夾」為首，將陸續辦理6場安全衛生預防災害及自主管理相關宣導會。

台南市八大工業區事業單位行業別以製造業為最多，勞工局規畫一系列安全衛生預防災害及自主管理相關宣導會，包含製造業屋頂墜落災害預防、建立自主管理制度、製造業與營造業以外高風險行業安全衛生、火災爆炸預防、機械設備器具源頭管理等，培養每位工作者危害辨識能力，「讓安全習慣成自然」。