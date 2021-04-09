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漁民投保「降水量水產保險」 達約定累積雨量自動理賠

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市府呼籲漁民趕快投保降水量水產保險，颱風豪雨來襲有保障。圖／農業局提供
台南市府呼籲漁民趕快投保降水量水產保險，颱風豪雨來襲有保障。圖／農業局提供

為分散養殖漁民天災損失風險，漁業署110年公告補助漁民投保「降水量參數養殖水產保險」，包含虱目魚、石斑魚、鱸魚及吳郭魚保單，投保期限至4月30日止，保險期間為投保日起至1年為止。台南市農業局表示，當漁民保單約定氣象站連續48小時累積降雨量達520毫米（含）起至820毫米（不同降雨量有不同理賠比例，達到820毫米雨量為100%理賠），即可啟動理賠且簡單快速，呼籲漁民踴躍投保。

農業局長謝耀清表示，因應氣候與環境劇烈變遷，為協助漁民降低遭受天然災害造成養殖生產風險，除了現行漁業天然災害救助機制外，政府提供漁民更多保障，鼓勵漁民選擇參加富邦產險推出「降水量參數養殖水產保險」。並為鼓勵漁民投保，中央機關補助3分之1保險費，市府持續爭取加碼補助保險費，讓漁民負擔較少保險費，獲得更多保障。

富邦產險依據不同魚種及不同保險金額，每公頃保險費自4千餘元到26萬餘元不等，讓漁民自行選擇投保。理賠金額按「保險金額」乘上「保險金額賠付比例」，理賠總金額以保險金額為限。

市長黃偉哲呼籲養殖漁民把握機會，虱目魚、石斑魚、鱸魚及吳郭魚降水量保險投保期限至4月30日止，有意願的漁民請備妥土地使用同意書或租約（所有權人投保免附）、養殖登記證及放養量申報書，先洽富邦產險完成投保，再至所轄區漁會填具申請書並檢附相關文件，交由漁會向漁業署申請保險費補助。

黃偉哲說，市府持續推動及宣導漁民投保養殖漁業保險，建立經營風險分擔觀念，期透過相關單位共同合作推廣養殖漁業保險觀念及制度，保障養殖漁民財產安全，持續提升產業面臨災害調適力，確保產業永續發展。

台南市府呼籲漁民趕快投保降水量水產保險，颱風豪雨來襲有保障。圖／農業局提供
台南市府呼籲漁民趕快投保降水量水產保險，颱風豪雨來襲有保障。圖／農業局提供
台南市府呼籲漁民趕快投保降水量水產保險，颱風豪雨來襲有保障。圖／農業局提供
台南市府呼籲漁民趕快投保降水量水產保險，颱風豪雨來襲有保障。圖／農業局提供

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