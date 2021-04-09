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台南全台課博會展現人文底蘊 42門直播加11場現場說課

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育局4月24日將在台南女中中舉辦台首學課程博覽會。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局4月24日將在台南女中中舉辦台首學課程博覽會。記者鄭惠仁／攝影

第3屆全台首學課程博覽會訂於4月24日在南女中舉行，除了開設42門直播課程，80所學校設攤展示或發表成果，前副總統陳建仁也將以「立足台灣‧放眼天下-教育人應有的國際思維」為題演講，精彩可期。

台南市教育局長鄭新輝表示，第1屆全台首學課程博覽會吸引1500名師生參加，去年受疫情影響改為線上，請亮點老師開直播課程，吸引3萬人次上線聽講，除了效力更為擴大，更展現科技與學習力。今年延續去年基礎，除了直播課程，也規畫亮點教師現身說課11場，以及15 組學生發表學習成果。

課程博覽會教學互動分12類，透過體驗、線上聽課，可集點集章，集20點前888人送鳳梨，拍照上傳送摸彩券，有機會抽到平板。

市長黃偉哲表示，台南的全台首學課程博覽會具有口碑，雖然他縣市也有在辦就學博覽會，但部分流於靜態、照本宣科、行禮如儀，全台首學課程博覽會動靜態皆有，而且多元，各校傾盡全力展現特色，有如高峰會。他說，教育局推出布可星球閱讀平台，目前已吸引近5百萬人次上網借書，最大特色除閱讀還有測驗，今年有5校獲得教育部全國磐石獎，成績全國第2就是大力推動閱讀的成果。

全台首學課程博覽會4月24日在台南女中舉行，從上午9點至下午4點。抽獎活動報名網址請上https://reurl.cc/dVA5ak，活動詳情見博覽會首頁http://www2.tn.edu.tw/tncourse2021/。

直播 教育局 教育部

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