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南瀛綠都心涼亭、景觀平台破損不堪 南市府將全面翻修
位在台南市新營區的南瀛綠都心常舉辦重要活動，為新營地區的休憩重地之一，但國民黨議員蔡育輝指出，公園內的涼亭長期來破損不堪，景觀平台也漏水，還有多項設備老舊，許多在地居民都嘆如二等公民，令人感傷。南市工務局表示，已投入400多萬經費全面翻修，預計今年10月就能讓公園換然一新。
蔡育輝表示，南瀛綠都心位在民治市政中心前，鄰近新營文化中心、南瀛親子館等，許多新營人每天都會到南瀛綠都心運動、散步，且有很多重要活動都會在此舉辦，但公園內的建築物、步道等設施都已相當老舊，不僅有破損漏水問題，景觀也有待改善。
蔡育輝說，設施年久失修是正常，市府卻沒有投入心力整修，溪南、溪北都是台南轄區，溪北的建設卻不被重視。
工務局表示，市府已編列451萬元經費將全面翻修，在調解委員會的空間新設遮雨棚，改善園區部分環狀步道，修繕涼亭，並解決景觀平台的屋頂漏水問題。另外，長青歌友會將新設活動平台，司令台也將改建成無障礙可辦活動的舞台。
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