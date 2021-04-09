台江迎神祭登場 開基鹿耳門媽祖出巡上百廟宇參與

睽違9年的台江迎神祭今天清晨5時登場，這項宗教祭典是台南沿海媽祖信仰的盛事，逾百間廟宇及陣頭擁簇台南市鹿耳門天后宮開基媽祖出巡，為期3天。

台南市安南區鹿耳門天后宮「台江迎神祭─開基鹿耳門媽祖出巡」今天清晨5時盛大登場，眾多交陪境廟宇及陣頭在天色未明之際，已集結在廟埕，開啟這場睽違9年的宗教祭典。

這次台江迎神祭，共請來143間宮廟、50多個文陣、25個武陣，出巡神轎和陣頭今天凌晨3時許陸續抵達鹿耳門天后宮，從入庄牌樓到廟埕間，隨處可見神轎和陣頭，燈火通明。

台南市長黃偉哲昨晚9時到廟奉請開基媽祖登上鑾轎，出巡隊伍今天準時開拔，各神轎及陣頭依序跟隨先鋒轎行進，將廟埕擠得水洩不通，同時也吸引不少攝影愛好者猛按快門，許多信眾伏地膜拜「鑽轎腳」，希望媽祖賜福祈好運。

台江迎神祭的出巡路線，主要是大台南地區，這也是台南沿海媽祖信仰的盛事。鹿耳門天后宮主委林明俊表示，這次「台江迎神祭」不只是廟方大事，更是媽祖宮庄頭的盛事，幾乎動員全庄大大小小。

他說，整個庄頭動員辦理扛轎、舉執事牌、插置文宣旗、停車場整地、路線勘查、貼香條、服裝製作、資料冊印製、招待、煮點心等，事前諸項準備千頭萬緒，期許台江迎神祭盡善盡美。