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前國發會主委陳美伶受邀任台南贏地「新創諮詢總顧問」

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
總顧問陳美伶（左）與新創團隊面對面諮詢輔導。圖／台南市經發局提供
總顧問陳美伶（左）與新創團隊面對面諮詢輔導。圖／台南市經發局提供

前國發會主委陳美伶受邀擔任台南市府經發局贏地創新育成中心的「新創諮詢總顧問」，今年3月起與新創團隊面對面提供諮詢服務，經發局表示，在中央提出的2大目標、5大政策方向及40項行動作法架構下，期能透過前主委豐富的領導經驗及廣大的人脈，提供創業家在艱難創業路上的專業意見，協助新創事業發展，將採預約方式每月舉行2、3場諮詢會議。

台南市經發局指出，新創事業團隊在創業初期，最困難的部分莫過於摸索的階段，又不知該向誰請益，想找到具有專業經驗又兼具創業經驗的人士諮詢更是難上加難。為讓新創事業投資環境逐步優化，在市府牽線下，贏地的營運團隊中信金融管理學院邀請到在推動地方創生及創新創業上不遺餘力的前主委陳美伶，依其對國家新創政策的熟悉及豐沛的人脈，提供專的協助。

陳美伶擔任總顧問後有三組新創團隊搶頭香前來諮詢，第一組是進行創新旅宿管理系統的研究與開發，第二組是進行工作管理平台優化的研究，第三組是社區商圈再造的推動者。陳美伶姐聆聽新創團隊的企劃後，提供多家成功新創事業的故事為借鏡，一一點出許多新創公司必須注意的思考點，並提供募資、商業模式、行銷、資源整合等對新創團隊非常重要的資訊。

經發局長陳凱凌說，為協助業者累積創新研發能力及強化競爭力，贏地創新育成中心也針對5G及數位轉型題，邀請專家學者及業界先進開設許多課程，未來將持續提供各項輔導資源，希望以政府資金挹注為助力，分擔廠商早期研發風險，鼓勵在地企業勇於轉型及創新，並在台南深耕發展，

陳美伶

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