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老少共伴科學闖關遊戲好玩！嘉義大學深耕偏鄉科普教育

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉大老師連經憶(右3)向校長艾群校長(右2)及研發長徐善德(右1)介紹科學闖關設計。圖／嘉大提供
嘉大老師連經憶(右3)向校長艾群校長(右2)及研發長徐善德(右1)介紹科學闖關設計。圖／嘉大提供

嘉義大學執行教育部高教深耕及科技部科普計畫推動科學普及化，提升民眾科學素養，上午與嘉義縣政府合作，在義竹國中舉辦全民科學月科學闖關活動，共有17個鄉鎮55所學校參加，有5成以上是偏鄉學校

科學闖關活動由校長艾群、縣長翁章梁及中華科學傳播協會理事長陳清河等貴賓，共同主持開幕儀式，義竹是翁章梁故鄉，翁開心說，上周科技部長吳政忠拜訪，商談嘉義科園區設立，預計明年初縣府與科技部成立聯合推動辦公室，3年後預計整建完成，承接未來產業發展。

嘉縣幅員遼闊，許多學校小而美，人力資源有限，為讓偏鄉學童享有科普資源，嘉大食農產業菁英教研中心科普教育推廣組團隊，精心設計30道關卡及教材，以生動有趣方式帶領大家從做中學習科學理論。

闖關活動融入新冠肺炎COVID-19，設計3個與病毒相關活動，包括介紹病毒大小、形狀及結構，將抽象概念視覺化，利用水線及多邊體等具體形象，讓大家認識奈米與微米尺度的大小及病毒的形態。

由義竹國中學生擔任關主，邀請頭竹社區阿公阿媽一起擔任關主，阿公阿媽認真學習操作科學關卡，對科學教育熱情不輸年輕人。82歲李阿媽說，科學闖關活動很有趣。艾群說，嘉大協助嘉義各級學校提升科學教育責無旁貸，教師有專業及熱情，樂於分享大學教育資源，希望成為雲嘉地區知識教育中心，善盡大學社會責任，成為各學校科學教育後盾。

嘉義縣全民科學月闖關活動阿公阿媽教導學童吸管笛DIY。圖／嘉大提供
嘉義縣全民科學月闖關活動阿公阿媽教導學童吸管笛DIY。圖／嘉大提供
義竹國中學生體驗以管汲水活動。圖／嘉大提供
義竹國中學生體驗以管汲水活動。圖／嘉大提供
縣長翁章梁體驗滾鐵環趣味活動。圖／嘉大提供
縣長翁章梁體驗滾鐵環趣味活動。圖／嘉大提供

嘉義 偏鄉學校 翁章梁

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