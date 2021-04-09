老少共伴科學闖關遊戲好玩！嘉義大學深耕偏鄉科普教育

嘉義大學執行教育部高教深耕及科技部科普計畫推動科學普及化，提升民眾科學素養，上午與嘉義縣政府合作，在義竹國中舉辦全民科學月科學闖關活動，共有17個鄉鎮55所學校參加，有5成以上是偏鄉學校。

科學闖關活動由校長艾群、縣長翁章梁及中華科學傳播協會理事長陳清河等貴賓，共同主持開幕儀式，義竹是翁章梁故鄉，翁開心說，上周科技部長吳政忠拜訪，商談嘉義科園區設立，預計明年初縣府與科技部成立聯合推動辦公室，3年後預計整建完成，承接未來產業發展。

嘉縣幅員遼闊，許多學校小而美，人力資源有限，為讓偏鄉學童享有科普資源，嘉大食農產業菁英教研中心科普教育推廣組團隊，精心設計30道關卡及教材，以生動有趣方式帶領大家從做中學習科學理論。

闖關活動融入新冠肺炎COVID-19，設計3個與病毒相關活動，包括介紹病毒大小、形狀及結構，將抽象概念視覺化，利用水線及多邊體等具體形象，讓大家認識奈米與微米尺度的大小及病毒的形態。