台中寄養家庭戶數不足 寄養媽媽經驗談號召分享愛

南台中家扶中心承接政府委託寄養家庭服務，目前有49戶寄養家庭，共安置70位寄養童，已經是滿案狀態。目前還有許多孩子正排隊等待進入寄養家庭，寄養家庭數不足，面臨招募窘境。寄養媽媽蘇錦紅分享擔任寄養家庭心情，邀請更多有勇氣、願意接受挑戰的民眾一起加入。

蘇錦紅擔任南台中家扶寄養家庭逾16年，照顧過20多位寄養童，她自己成長環境辛苦，不向命運認輸，希望不要再有孩子和她受相同的苦，「命好不如習慣好，習慣好不如觀念好」，她秉持這樣的信念，帶給寄養童正向人生態度。

蘇錦紅說，當年白曉燕事件震撼社會，人人自危，先生一度想說服她移民海外，但她認為，不是環境的問題，是人的問題，更堅信要灌輸孩子正確觀念。

後來因公益活動認識家扶，進而了解有寄養家庭服務，蘇錦紅認為如此可以照顧孩子、也有機會導正孩子價值觀，二話不說報名擔任。

蘇錦紅印象深刻是第一個寄養童是受性侵的小女孩，剛到寄養家庭不分日夜歇斯底里地哭，雖住郊區，但哭聲頻繁當然影響到街坊鄰居，她同理小女孩的情緒，告訴孩子「沒關係，哭一哭比較舒服，想哭我帶妳到山上哭，哭到妳滿意我們再回來。」

之後就算是晚上、甚至是冬天，只要孩子說：「我想要去山上哭」， 蘇錦紅二話不說就陪著上山，在旁靜靜等待小女孩宣洩完畢，大約維持近一年時間，小女孩情緒才逐漸穩定。結案之後，女孩仍與蘇錦紅保持聯絡，彼此關心著，知道女孩沒有因童年創傷而行為偏差，相當欣慰。

另外有一位寄養童，因家暴導致腦傷，吞嚥困難、無味覺、需坐輪椅，蘇錦紅固定帶去復健、將食物煮軟爛餵食，慢慢地孩子不再需要助行器行走。還有一名寄養童，已12歲但從未入學，發展學習較同儕落後許多，為了寄養童，蘇錦紅到學校當愛心媽媽，一待就是一整天，「因為這樣我才能觀察、才能知道怎麼幫助孩子」，因此累積許多人脈資源，連結運用在寄養童照顧上。

蘇錦紅說，每個孩子都提供「保固終身」的照顧，希望孩子過得好，寄養童結案後，敞開雙臂歡迎孩子隨時回家，尤其是過年暑假，都有孩子回來找她，雖然是不同時期的寄養童，都相互熟識，彼此像親人般。

蘇錦紅雖然已快要60歲，趁體力能力都還可以的時候，繼續幫忙照顧，現在女兒也一起加入寄養家庭行列，希望讓更多寄養童享受家庭溫暖。

南台中家扶主任王金敦表示，中心的寄養家庭年齡偏長，目前照顧者60歲以上有3成，可以預見寄養家庭退休潮，因此招募寄養家庭是當前重要任務。寄養家庭招募說明會預計5月8日辦說名會，報名請洽（04）2313-1324轉寄養組。