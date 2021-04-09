關子嶺風景區及咖啡公路等山路側溝 進行清疏工程

汛期將屆，為避免大風大雨因山區側溝堵塞而造成積（淹）水災害，台南市工務局近日啟動市道172、172乙、174、175及182線道路側溝清疏工程，工期預定在5月底前完成，務求於汛期前完成山區的災害防範作業。

工務局表示，清疏工程位在關子嶺風景區及咖啡公路等觀光人潮區域，施工期間會督促施工廠商確實維持道路交通安全，也請用路人行經工程路段時要務必小心慢行、注意安全。

工務局指出，每年汛期前，該局除定期修剪市區路樹外，對於山區側溝排水功能也十分注重；此次山區側溝系統疏濬清淤工程，係透過工程手段清除淤積土石、落葉、雜物等，待工程完成後，將有利山區排水，減少汛期期間強風豪雨帶來的災害損失，確保市民生命財產安全。