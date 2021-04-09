疫情挖到寶！飯店員工彩繪親子房熱銷 老闆讓她繼續畫

嘉義市樂億皇家飯店去年因疫情住房率下降，規畫將部分房型重新設計成溫馨親子房，請公司美編洪珮玲設計、買材料，員工一起動手彩繪1間海洋風親子房，完工推出後預約訂房爆滿、好評不斷，飯店決定請她構思更多親子房，發揮創意、繼續畫下去。

「哇，好漂亮的公主房！」樂億皇家飯店近期親子房型熱賣，不論網路訂房或電話預約，都詢問是否還有親子房型，大人小孩入住，打開門看見繽紛海洋世界、粉紅公主城堡、超萌異世界童話，都讚嘆不已，卻不知這些親子房型都是員工洪珮玲自行設計、飯店同仁共同彩繪成果。

樂億皇家飯店副總經理曾錦堂表示，3年前曾請日本設計師來台設計親子房，去年受疫情影響，規畫調整房型，要利用年底住宿淡季，將部份四人房改成歡樂溫馨親子房，但疫情影響、日本設計師無法來台，原考慮找國內設計師操刀，業務部經理王勝昌忽建議「美編洪珮玲能力不錯，要不要請她試試？」

曾錦堂說，洪珮玲平時負責公司廣告、網頁設計成績就不錯，聽到王勝昌推薦，老闆同意請她先畫一間房，看看畫風、彩繪風格，並同意由洪規畫採購房內兒童床、親子擺飾，沒想到完工後讓人驚艷。

「老闆給機會我就大膽畫！」25歲的洪珮玲表示，大學讀廣告設計、但沒彩繪過壁畫，剛接到飯店任務，真的沒想太多，腦海裡直覺一片藍色海底世界，多彩珊瑚、游魚、海洋生物，隨即購買水泥漆、壓克力顏料彩繪，將潛藏在她心裡的藍色夢幻畫出來。

洪珮玲說，沒設計過親子房，邊畫邊思考如何配色，要搭配哪種親子擺飾、兒童床，才能讓入住小朋友驚喜，因人手不足，還請同事幫忙粉刷、塗鴉，耗時5天終於完成第一間「海底世界親子房」，完工後自己都覺得「好像不錯耶！」