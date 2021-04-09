牛番茄價格低迷農民血本無歸 朴子暖心里長伸援手行銷

天氣暖和，高麗菜產地價低迷，牛番茄價格也下跌，嘉義縣朴子市種牛番茄農民林金地夫妻，上個月2次開放民眾，免費採果樂，如今牛番茄又大豐收，但賣到台北果菜市場價格，每箱只有70元，林金地夫妻向擅長網路行銷的文化里長楊石旭求助，楊貼臉書每箱賣200元，獲網友熱烈相挺，解決農民困境。

楊石旭說，種牛番茄林金地夫妻，之前大方開放果園免費供民眾摘取，大家「有吃擱有咧」，很開心；如今夫妻辛苦種植的牛番茄又大豐收，但賣到台北果菜市場的價格，每箱只有70元，他義不容辭幫這對夫妻促銷，每箱200元，減少夫妻損失

品質良好好吃的牛番茄，每箱只賣200元，很便宜，難怪購買的民眾、網友大家都很開心，這也是建立在人與人之間的互惠、互助基礎，也唯有如此才能營造雙贏

楊石旭謝謝大家踴躍購買，幫助長期耕耘故鄉這塊土地的小農、青農及老農，過年期間幫菜農賣菜，臉友捧場，讓菜農好過年。