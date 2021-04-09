聽新聞
test
0:00 / 0:00
牛番茄價格低迷農民血本無歸 朴子暖心里長伸援手行銷
天氣暖和，高麗菜產地價低迷，牛番茄價格也下跌，嘉義縣朴子市種牛番茄農民林金地夫妻，上個月2次開放民眾，免費採果樂，如今牛番茄又大豐收，但賣到台北果菜市場價格，每箱只有70元，林金地夫妻向擅長網路行銷的文化里長楊石旭求助，楊貼臉書每箱賣200元，獲網友熱烈相挺，解決農民困境。
楊石旭說，種牛番茄林金地夫妻，之前大方開放果園免費供民眾摘取，大家「有吃擱有咧」，很開心；如今夫妻辛苦種植的牛番茄又大豐收，但賣到台北果菜市場的價格，每箱只有70元，他義不容辭幫這對夫妻促銷，每箱200元，減少夫妻損失
品質良好好吃的牛番茄，每箱只賣200元，很便宜，難怪購買的民眾、網友大家都很開心，這也是建立在人與人之間的互惠、互助基礎，也唯有如此才能營造雙贏
楊石旭謝謝大家踴躍購買，幫助長期耕耘故鄉這塊土地的小農、青農及老農，過年期間幫菜農賣菜，臉友捧場，讓菜農好過年。
林金地種近3分地、5千株牛番茄，牛番茄鮮甜多汁，但林金地為牛番茄賠不少錢，上月透過楊石旭辦2場採果樂，林金地說，牛番茄生產過剩，運到果菜市場賠錢，原想耕鋤，感謝幫他行銷的楊石旭及臉友，氣候穩定，少病蟲害。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言