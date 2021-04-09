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台南梅嶺桐花林全台最早綻放 周六首辦桐花樹下音樂會

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南梅嶺桐花全台最早綻放，目前花開約五成。圖／陳居峰提供
台南梅嶺桐花全台最早綻放，目前花開約五成。圖／陳居峰提供

台南市楠西區梅嶺風景區近百株油桐花已陸續綻放，首次辦理的台南客家桐花祭「桐花之南、梅嶺初放」活動，周六登場，客家事務委員會規畫別出心裁的花樹下音樂會，邀請藝文團體與市民朋友在雪白花蕊如雪花般飄落情境下，來場客家音樂饗宴，感受客家與桐花之美！

梅嶺能飄起四月雪，幕後的重要推手是福來餐廳負責人陳居峰，因母親為楠西鹿陶洋江家客家人，時時刻刻思索著如何為這片土地做些什麼。十多年前嘗試在梅嶺栽種油桐樹，至今陸續在山坡上種了近百株，有著近七成試種成功率，讓梅嶺近年紛紛飄起了四月雪，和鄰近梅園樹上結實纍纍的青梅相互輝映。

因南部因氣溫較高，梅嶺桐花期比中北部早一個月，3月中旬起陸續開花，目前綻放約五成，猶如下起四月雪，可說是全台最早綻放的桐花林，花期約可維持兩周。

市府客家事務委員會主任委員古秀妃表示，在梅嶺舉辦臺南首屆客家桐花祭，主要是梅嶺地區多為日據時期來自桃竹苗地區的島內二次客家移民，推估約七成為客家人，目前部分第三代還會講幾句客家話。桐花主要分布在台三線桃竹苗沿線，是客家人日治時期重要經濟作物，讓梅嶺在自然美景、豐富生態、美食賞螢之外，就近賞桐更具意義。

福來梅園也應遊客要求，在4月17日及18日推出4梯次梅酒DIY體驗，報名請加官方line id（ @fyk2074y），

陳居峰說，今年因疫情沒有配合任何政府活動，但太多人私訊想要體驗採梅DIY課程，不想讓大家失望，女兒主動說要承辦，每人800元（含梅酒DIY玻璃罐、青梅、 糖、鹽、米酒等材料費、青梅禮盒一盒、店家私藏10年梅酒一罐及個人意外險），因配合疫情實名制，無法一人報名多人參加，當天體驗活動只有報名者本人能參與，如有7歲以下幼童報名，則可一位家人陪同，但保險部分只投保當事人。

台南梅嶺桐花全台最早綻放，目前花開約五成。圖／陳居峰提供
台南梅嶺桐花全台最早綻放，目前花開約五成。圖／陳居峰提供

桐花祭 DIY 疫情

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