侯友宜精神地標朴子配水塔結構龜裂 修復前首演光雕秀

近90年歷史的嘉義縣定古蹟、朴子市配水塔，35公尺高巍峨聳立，曾是朴子最高建物地標，二次大戰末期，水塔淪為美軍空襲目標，相傳媽祖顯靈才讓水塔在炮火中保存，增添神秘色彩。

這座水塔雖不再有儲水供水功能，卻成為朴子人精神地標，出身朴子的新北市長侯友宜臉書首頁，就將朴子水塔圖片置頂，寫「飲水思源、莫忘初心」，提醒自己不忘本。

水塔二戰遭空襲砲彈掃射，表面彈痕累累，經水公司整修恢復原貌，但目前結構龜裂成為危險建物，水公司第五區管理處立警示牌禁止靠近，爭取文化部補助今年維修。

水塔維修前，文化觀光局在朴子水道頭文創聚落，舉辦7天的首屆穹頂國際影展嘉年華，昨晚落幕，美國藝術家George Berlin在水塔上帶來光雕音樂秀，為活動劃下圓滿句點。

日據時代明治33年（1900）鼠疫橫行死傷無數，查出原因是引水不潔引起，當時朴子首任街長黃媽典爭取設置水塔費用，昭和8年（1933）開工興建，昭和10年（1935）竣工，成為朴子水源頭。