台南人為台江建庄2百年寫歌 以音樂繁盛未來

迎接2023年台江建庄200年、台江大道公生，台南社大台江分校、海尾朝皇宮，以台江大廟興學學習型社區，推動文化治理，開辦為家鄉作曲課程，老中青3代創作10幾首歌曲，4月16日晚上7點半在台江文化中心舉辦《望台江》為台灣作曲寫歌音樂會，要以音樂繁盛未來。

台江分校執行長吳茂成今在記者會上表示，海尾朝皇宮、社大台江分校推動大廟興學16年以來，也一直推動為台江寫歌的願景。上學期邀請到老師陳婉菱開辦作曲課程，指導學員作曲，已完成十幾首新曲。

陳婉菱說，作曲是有方法的。在靈感之外，藉由一些西方音樂的基本樂理，可以學到作曲的素養。學生都很認真，下課後還不眠不休地持續創作並上傳作品。自己也被學生的熱情所感動，也創作了《咱佇寫台江的歌》，向這群可愛又認真的台江同學致敬。

學員連鈺慧說，自己不懂樂理、拍子也抓不太準，但初學作曲2、3堂就創作出曲子，自己也懷疑婉菱老師有魔法。學員鄭忠勝說，也曾想寫歌記錄生活文化，終於實現，很開心創作出「望台江」、「蟬子」、「斑芝花開啊」等歌，也希望有一天，能夠從台江的角度寫到玉山，讓大家看見台江的好和美。

班長吳永鍊表示，他是用憨孫、阿公、在地人、人客來寫「說台江」，希望用孫子角色跟阿公問答互動來談台江，用人客腳色述說台江在地有黑面琵鷺和擔水節，副歌陳述大廟興學推動一村一廟一樂團辦學成績效果顯著，希望號召大家一起加入為家鄉創作行列。欲聆賞「望台江」為台灣作曲寫歌音樂會，請至朝皇宮、台江文化中心索票。

「望台江」歌詞：

風吹菅芒一陣又一陣，白色雺霧搖振動。

正爿倒爿隨風來飄送，等待天光的路遠也重。

為著前途才來飛西東，望欲出頭只一項。

風吹菅芒一陣又一陣，不時數念台江咱親人。

花開結子就來飛西東，望欲傳湠幾若欉。

風吹菅芒一陣又一陣，不時數念台江咱親人。