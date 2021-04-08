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幫失智長者找到回家路 台南警方推捺印指紋服務

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
台南市警四分局為了幫助失智症患者找到回家的路，推動自願捺印指紋建檔，昨天在社區治安會議上，吸引不少民眾參與建檔活動。記者邵心杰／翻攝
台南市警四分局為了幫助失智症患者找到回家的路，推動自願捺印指紋建檔，昨天在社區治安會議上，吸引不少民眾參與建檔活動。記者邵心杰／翻攝

台南市警四分局為幫助失智症患者找到回家的路，推動自願捺印指紋建檔，昨天下午趁在平安里活動中心召開社區治安會議上，分局長甘炎民率單位主管幹部列席，呼籲透過守望相助隊參與社區、鄰里事務，結合群眾力量，提供治安情報、建立友善通報網，共同掃除犯罪外，現場提供指紋捺印建檔服務，吸引不少民眾參與建檔活動。

甘炎民說，自願捺印指紋建檔服務，可以幫助走失民眾，市警局在各警察單位利用配置在分局的「指紋掃描器」，得知走失民眾身分。除了參與指紋捺印活動，若家中有失智或高齡的長輩，也可到區公所申請預防走失愛心手鍊服務，愛心手鍊上會有一個編號及服務電話 ，幫助失智長者找到回家的路。這場活動下來，計有12名民眾參與指紋捺印。

台南市警四分局安平派出所昨天下午在平安里活動中心召開社區治安會議，由里長蔡陳阿麗、安平派出所所長楊博超共同主持。

甘炎民指出，當前治安重點警政工作，「杜絕賭博毒品滲透、槍枝氾濫」，日前甫查獲賭博案，可謂友善通報網再次奏功，呼籲里民如知悉有賭博情資或毒品犯罪情形可立即向分局反映，分局將持續啟動清查防制作為、毒品來源也將持續向上溯源查緝。

另轄區如發生聚眾鬥毆情事，除要求同仁立即啟動快打，迅速集結警力，並以強硬氣勢落實嚴正執法，展現維護安平地區治安的決心與魄力。

台南警方提供自願捺印指紋建檔服務，可以幫助走失民眾，找到回家的路。記者邵心杰／翻攝
台南警方提供自願捺印指紋建檔服務，可以幫助走失民眾，找到回家的路。記者邵心杰／翻攝

失智症 賭博 毒品

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