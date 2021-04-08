3位雲林藝術家以茶相會 在虎科大擦出美麗火花

國立虎尾科技大學藝術中心今天一場「我在 茶也在」藝展，由三位不同領域的藝術家林俊男、李明松、廖勝文，以茶相會的聯展，即日起開展，3人不論茶道，卻從竹茶桌到獨的茶罐造型，創作出個人對茶的喜愛，歡迎對茶藝有興趣的民眾可前往欣賞。

東方人愛茶而喝茶、品茶，成為安逸閑樸的生活象徵，虎尾科大休閒遊憩系老師林俊男與陶藝家李明松及漆藝家廖勝文三位才子，齊聚一堂，展現精彩的創作才華。

這項茶的聯展由林俊男籌畫，融合其對於茶文化的深刻體驗，透過不同喫茶氛圍的營造，再結合李明松及廖勝文的陶藝及漆藝創作，讓喝茶不僅只是喝茶，更蘊含深刻的人文及哲理，從中讓人體悟茶文化的博大精深。

林俊男引用茶席的概念衍伸出一系列與茶相關的創作，以天空、海洋、大自然到家屋等不同的空間場域，融入工藝美學，展現出茶具到品茶空間的氛圍營造，體現出國人對茶的獨特情感。

作品中包括林俊男創意發想的木藝及竹藝，作為架構茶席主題為主軸，營造空間與茶的連結，傳達「茶無所不在」的概念。且可欣賞到陶藝家李明松的實用陶創作，純熟掌握了陶瓷型及釉藥裝飾技法的多變，溫潤細緻，散發靜謐可愛的特質。