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國有地「黑戶」終見天光 雲林農民取得租權歡天喜地

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
麥寮鄉兩百多名國有地耕戶數十年來一直無法取得租權，經各方努力法令終獲解套，今天由國有財產署長曾國基（右三）親自頒發租約給農民，大家無不歡天喜地。記者蔡維斌／攝影
麥寮鄉兩百多名國有地耕戶數十年來一直無法取得租權，經各方努力法令終獲解套，今天由國有財產署長曾國基（右三）親自頒發租約給農民，大家無不歡天喜地。記者蔡維斌／攝影

雲林縣麥寮鄉百餘公頃的國有地，數十年來當地農民從事養殖農耕，卻沒有合法租權，每遇天災也無法獲補助或補償，經立委蘇治芬居中斡旋，國有財產局中區分署循口湖鄉國有地承租模式予以解套，今開辦租約與漁業養殖登記，讓耕戶成為合法租戶。

麥寮鄉有超過200位農漁民歷代墾耕國有地，面積超過100公頃，受限於法令未能取得合法承租。蘇治芬接獲陳情，多次舉行公聽會，讓官民對話溝通，同時鬆綁法令，請麥寮鄉公所全力協助，出具國有地開墾的時間證明，終讓合法租用露出曙光。

蘇治芬表示，國有地無法承租，最大問題出在農民墾荒時間已久，且無法證明開墾的年代時間，致承租公地卡關，這種情形許多地方都曾出現，經與國有財產署商討，相關法令終獲鬆綁，只要能取得國有非公用土地於82年7月21日前實際使用的證明書，即可獲承租。

蘇治芬說，前年口湖鄉公所為耕戶出具證明，讓300多戶被視為「黑戶」的農耕者取得租權，接著台西和古坑也循此模式獲得解套，如今麥寮鄉懸宕多年的國有地難題也終獲解決，讓多年來無名無分的農民終能有了歸宿。

麥寮鄉公所截至今年3月30日，已核發124張時間證明。國有財產署今天與麥寮公所聯合在後安村活動中心辦理租約及養殖漁業登記手續，服務到家，國有財產署長曾國基親自把第1租約送給第1批50案的農民，耕戶取得租權無不歡天喜地，他們以「走出黑暗、如見天光」來形容自己的心情，有農民還笑說，像嫁了50年才拿到結婚證書，未來可享有天然災害補助、農漁民保險等權益福利，安心農作。

麥寮鄉兩百多名國有地耕戶數十年來一直無法取得租權，經各方努力法令終獲解套，今天由國有財產署長曾國基（右三）親赴頒發租約，農民無不歡天喜地。記者蔡維斌／攝影
麥寮鄉兩百多名國有地耕戶數十年來一直無法取得租權，經各方努力法令終獲解套，今天由國有財產署長曾國基（右三）親赴頒發租約，農民無不歡天喜地。記者蔡維斌／攝影
國有財產署長曾國基說明整個法令如何解套讓大家取得租權的過程，以及未來農民將可享有的權益。記者蔡維斌／攝影
國有財產署長曾國基說明整個法令如何解套讓大家取得租權的過程，以及未來農民將可享有的權益。記者蔡維斌／攝影

國有地 農民 蘇治芬

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