國有地「黑戶」終見天光 雲林農民取得租權歡天喜地

雲林縣麥寮鄉百餘公頃的國有地，數十年來當地農民從事養殖農耕，卻沒有合法租權，每遇天災也無法獲補助或補償，經立委蘇治芬居中斡旋，國有財產局中區分署循口湖鄉國有地承租模式予以解套，今開辦租約與漁業養殖登記，讓耕戶成為合法租戶。

麥寮鄉有超過200位農漁民歷代墾耕國有地，面積超過100公頃，受限於法令未能取得合法承租。蘇治芬接獲陳情，多次舉行公聽會，讓官民對話溝通，同時鬆綁法令，請麥寮鄉公所全力協助，出具國有地開墾的時間證明，終讓合法租用露出曙光。

蘇治芬表示，國有地無法承租，最大問題出在農民墾荒時間已久，且無法證明開墾的年代時間，致承租公地卡關，這種情形許多地方都曾出現，經與國有財產署商討，相關法令終獲鬆綁，只要能取得國有非公用土地於82年7月21日前實際使用的證明書，即可獲承租。

蘇治芬說，前年口湖鄉公所為耕戶出具證明，讓300多戶被視為「黑戶」的農耕者取得租權，接著台西和古坑也循此模式獲得解套，如今麥寮鄉懸宕多年的國有地難題也終獲解決，讓多年來無名無分的農民終能有了歸宿。