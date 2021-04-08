麥寮國高中排球隊雙喜臨門 車隊勝利大遊行喜氣洋洋
雲林縣麥寮高中的國中部、高中部排球隊，在今年最具指標的全國國、高中甲級排球大賽中，拿下冠軍、季軍，創下有史以來最佳記錄，麥寮鄉公所和代表會今天下午為封王舉辦勝利大遊行，長長車隊遊街，沿途鄉親熱情燃放鞭炮慶賀，不少人高舉「麥寮之光」圖板，迎接這支金牌球隊。
今天下午3點多，麥寮高中排球隊、教練團分乘11輛吉普車，從學校出發，先到拱範宮祈福謝神，接著浩浩蕩蕩沿著鄉內各村落街道，展開勝利大遊行，接受鄉親喝采與祝賀，一路上鞭炮響不絕於耳，大家都跑到街上，為金牌球隊拍手叫好，分享封王的喜悅，全鄉熱滾滾。
麥寮高中國中部排球隊這次在四強賽中，險勝同樣來自雲林縣馬光國中，冠亞軍戰再以直落三擊敗對手新園國中，拿下隊史首座全國甲級聯賽冠軍；高中部則在季軍戰擊敗排球強豪豐原高商，拿下季軍，兩支球隊雙雙奪金得銅，創下麥寮鄉有史以來最高榮耀。
麥寮公所、鄉代會認為這是麥寮無上的光榮，應與全鄉分享耀，鄉長蔡長昆和鄉代主席韓青山共同籌備勝利大遊行，今晚也為金牌排球隊舉辦盛大慶功宴。
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