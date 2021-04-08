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雲林葉菜外銷太平洋國家 這款保鮮袋是最大功臣
葉菜類不易保存，久放不僅菜相會不佳，營養素也會流失。雲林西螺和心果菜生產合作社引進蔬果氣調保鮮袋，並搭配冷鏈等技術，歷經2年試驗，克服葉菜貯藏及長途航程等問題，可以海運穩定供應長距運輸，今天成功外銷約6噸、總價約25萬元蔬果到馬紹爾群島當地超市；縣府農業處長吳芳銘說，接續每3個月定期出口蔬果至該國。
吳芳銘今與副縣長謝淑亞、縣議員李明哲、西螺鎮農會總幹事廖錦富、和心果菜生產合作社主席程昆生，及研發保鮮技術的華年公司洪森發等人為西螺外銷蔬果封櫃。
程昆生表示，蔬果出口前必須做好去除田間熱的預冷，及包裝套袋等措施；該社2019年開始測試以氣調保鮮袋加上冷鏈等保鮮技術，前後出口測試7、8次，試驗後發現蔬果至多可保鮮到35天左右。
程昆生指出，沒有用保鮮袋比較會出現葉斑，雖然成本比以前多出5倍，但蔬菜成本相對降低，產品壽命也延長1到2倍時間，海運比空運成本每公斤少約70、80元，顯示此做法值得應用及推廣。
「最讓人感到驚喜的不是菜能外銷，而是技術做了很大突破！」廖錦富興奮地說，以往外銷多以根莖類、花果類為主，冷凍2、3周都不是問題，可是葉菜類相對保存不易，到馬紹爾就要經過25天長運，如此高CP值的方式令人喜出望外。
吳芳銘表示，此次出口472箱蔬果，品項包括甘藍、山東白菜、青花菜、短期葉菜、蒜頭、彩椒、蘿蔔、西瓜等，不過馬紹爾群島人口不多，近7萬人，需求蔬果數量不多，但品質得控制好。
吳芳明說，透過合作社管理栽種技術、採收時間、真空預冷等環節，隨時應變微調，前後端相輔相成，終能解決國內生產過剩問題，藉此也打開穩定出口通路，讓雲林蔬果在當地占有一席之地；今後除固定90天定期出口到該國，未來可望開拓更多太平洋國家訂單。
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