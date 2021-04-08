快訊

李義祥上銬狼狽現身 太魯閣號事故要角全在花檢問訊

太魯閣號殉職司機袁淳修斷肢最晚尋獲 姐：留守到最後

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲林葉菜外銷太平洋國家 這款保鮮袋是最大功臣

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林西螺和心果菜生產合作社引進蔬果氣調保鮮袋，搭配冷鏈技術，歷經2年試驗克服葉菜貯藏及長途航程等問題，可以海運穩定供應長距運輸。記者陳苡葳／攝影
雲林西螺和心果菜生產合作社引進蔬果氣調保鮮袋，搭配冷鏈技術，歷經2年試驗克服葉菜貯藏及長途航程等問題，可以海運穩定供應長距運輸。記者陳苡葳／攝影

葉菜類不易保存，久放不僅菜相會不佳，營養素也會流失。雲林西螺和心果菜生產合作社引進蔬果氣調保鮮袋，並搭配冷鏈等技術，歷經2年試驗，克服葉菜貯藏及長途航程等問題，可以海運穩定供應長距運輸，今天成功外銷約6噸、總價約25萬元蔬果到馬紹爾群島當地超市；縣府農業處長吳芳銘說，接續每3個月定期出口蔬果至該國。

吳芳銘今與副縣長謝淑亞、縣議員李明哲、西螺鎮農會總幹事廖錦富、和心果菜生產合作社主席程昆生，及研發保鮮技術的華年公司洪森發等人為西螺外銷蔬果封櫃。

程昆生表示，蔬果出口前必須做好去除田間熱的預冷，及包裝套袋等措施；該社2019年開始測試以氣調保鮮袋加上冷鏈等保鮮技術，前後出口測試7、8次，試驗後發現蔬果至多可保鮮到35天左右。

程昆生指出，沒有用保鮮袋比較會出現葉斑，雖然成本比以前多出5倍，但蔬菜成本相對降低，產品壽命也延長1到2倍時間，海運比空運成本每公斤少約70、80元，顯示此做法值得應用及推廣。

「最讓人感到驚喜的不是菜能外銷，而是技術做了很大突破！」廖錦富興奮地說，以往外銷多以根莖類、花果類為主，冷凍2、3周都不是問題，可是葉菜類相對保存不易，到馬紹爾就要經過25天長運，如此高CP值的方式令人喜出望外。

吳芳銘表示，此次出口472箱蔬果，品項包括甘藍、山東白菜、青花菜、短期葉菜、蒜頭、彩椒、蘿蔔、西瓜等，不過馬紹爾群島人口不多，近7萬人，需求蔬果數量不多，但品質得控制好。

吳芳明說，透過合作社管理栽種技術、採收時間、真空預冷等環節，隨時應變微調，前後端相輔相成，終能解決國內生產過剩問題，藉此也打開穩定出口通路，讓雲林蔬果在當地占有一席之地；今後除固定90天定期出口到該國，未來可望開拓更多太平洋國家訂單。

雲林西螺和心果菜生產合作社突破技術，今天外銷472箱蔬果到太平洋馬紹爾群島。記者陳苡葳／攝影
雲林西螺和心果菜生產合作社突破技術，今天外銷472箱蔬果到太平洋馬紹爾群島。記者陳苡葳／攝影
雲林縣議員李明哲（左起）、和心果菜生產合作社主席程昆生、縣府農業處長吳芳銘、副縣長謝淑亞、西螺鎮農會總幹事廖錦富、研發保鮮技術的華年公司洪森發等人，今為外銷蔬果封櫃。記者陳苡葳／攝影
雲林縣議員李明哲（左起）、和心果菜生產合作社主席程昆生、縣府農業處長吳芳銘、副縣長謝淑亞、西螺鎮農會總幹事廖錦富、研發保鮮技術的華年公司洪森發等人，今為外銷蔬果封櫃。記者陳苡葳／攝影
蔬果氣調保鮮袋最大優點是可延長保鮮期及通路上架時間。記者陳苡葳／攝影
蔬果氣調保鮮袋最大優點是可延長保鮮期及通路上架時間。記者陳苡葳／攝影

吳芳銘 馬紹爾群島 生產合作社

延伸閱讀

雲林土庫好事連連5喜臨門 球賽藝文非金即銀金光閃閃

嬰幼兒主題圖書展巡迴到雲林 夢幻角落讓親子徜徉書海

影／來自公墓的訂單？雲林外送員半信半疑…結果好暖

雲林縣府直播秀推銷農產品 業績強強滾

相關新聞

麥寮國高中排球隊雙喜臨門 車隊勝利大遊行喜氣洋洋

雲林縣麥寮高中的國中部、高中部排球隊，在今年最具指標的全國國、高中甲級排球大賽中，拿下冠軍、季軍，創下有史以來最佳記錄，...

雲林葉菜外銷太平洋國家 這款保鮮袋是最大功臣

葉菜類不易保存，久放不僅菜相會不佳，營養素也會流失。雲林西螺和心果菜生產合作社引進蔬果氣調保鮮袋，並搭配冷鏈等技術，歷經...

好消息！台糖招募58人高中職畢即可 服務地點在中南部

台糖公司招考110年員工招募58人，6月18日至6月30日報名，8月7日筆試，高中職畢業或同等學歷即可報考， 工作項目包...

文化博覽會嘉縣首擴大參展 阮劇團劇場呈現照起工特色

文化界年度最大盛事「文化博覽會」，等同交通部觀光局ITF國際旅展，以及外貿協會「國際食品展」，下午在台北松菸舉行展前記者...

台南兒童月作家入校聊書 阿德蝸與賢北國小相遇

4月是兒童月，台南市教育局舉辦「大小作家來聊書」活動，北區賢北國小今天下午邀請知名童書作家「阿德蝸」陳文德到校，與四年級...

雲林土庫好事連連5喜臨門 球賽藝文非金即銀金光閃閃

雲林縣土庫鎮最近好事接連而至，上月間，土庫圖書館榮獲教育部全國整體閱讀力表現績優城市，讓老鎮增添香書，同時，土庫鎮公所也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。