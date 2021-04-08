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好消息！台糖招募58人高中職畢即可 服務地點在中南部
台糖公司招考110年員工招募58人，6月18日至6月30日報名，8月7日筆試，高中職畢業或同等學歷即可報考， 工作項目包括業務行政、電機、地政等多項職別，是少數招考農業畜牧項目的國營事業單位，其中也有五分小火車維修人員，工作地點包括台中、雲林、嘉義、台南等地，想擁有一份穩定工作的人機不可失，意者可上台糖官網查詢。
台糖事業部今天發布這項招募員工資料顯示，今年筆試共同科目只有國文和英文，以及依工作項目不同的專業科目，例如農業概論、畜牧學、基礎化學、商業概論等，只有選擇題和是非題。筆試通過者，今年9月12日口試，錄取者再分發到各台糖事業部所屬單位工作。歡迎中南部民眾踴躍考名，簡章或相關資訊可上台糖事業部官網查詢。
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