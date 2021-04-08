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文化博覽會嘉縣首擴大參展 阮劇團劇場呈現照起工特色

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
文化界年度最大盛事「文化博覽會」，下午在台北松菸舉行展前記者會，嘉義館由阮劇團團長汪兆謙以及硬設計吳透操刀，頭一次以劇場模式，呈現嘉義「照起工」由農業走向「農工大縣」縣政發展過程。圖／許有仁提供
文化界年度最大盛事「文化博覽會」，下午在台北松菸舉行展前記者會，嘉義館由阮劇團團長汪兆謙以及硬設計吳透操刀，頭一次以劇場模式，呈現嘉義「照起工」由農業走向「農工大縣」縣政發展過程。圖／許有仁提供

文化界年度最大盛事「文化博覽會」，等同交通部觀光局ITF國際旅展，以及外貿協會「國際食品展」，下午在台北松菸舉行展前記者會，嘉義館由阮劇團團長汪兆謙，以及硬設計吳透操刀，頭一次以劇場模式，呈現嘉義「照起工」由農業走向「農工大縣」縣政發展過程。

嘉縣文化觀光局長許有仁說，嘉縣有史以來頭一次擴大規模參展，呈現嘉義這塊土地，常民生活從過去走向未來的時代變遷；此次策展人都是國內藝文界的菁英，應該會呈現很不一樣的視覺享受。

活動從16日到25日，在台北華山，松菸及花博三個場地舉行，嘉義館在華山文創園區，展出防疫期間衛福部長陳時中到嘉義縣，戴的竹藝編織「時中帽」，這是溪口鄉天赦手編竹藝，特有傳統工藝。

竹子從選材、刮青、劈竹片、劈薄、定寬、倒角繁雜的備料過程有時候需要花上半天時間，而「時中帽」使用桂竹中的竹皮製作，以「雙輪口編」與「人字編」兩種編製法手編製成，一個竹藝師傅必須花費至少1天以上時間，才能完製一頂竹帽，製作技藝耗工又費時。

文博會嘉義館在華山文創園區，展出防疫期間衛福部長陳時中到嘉義縣，戴的竹藝編織「時中帽」，這是溪口鄉天赦手編竹藝，特有傳統工藝。圖／許有仁提供
文博會嘉義館在華山文創園區，展出防疫期間衛福部長陳時中到嘉義縣，戴的竹藝編織「時中帽」，這是溪口鄉天赦手編竹藝，特有傳統工藝。圖／許有仁提供

嘉義 松菸 觀光局

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