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台南兒童月作家入校聊書 阿德蝸與賢北國小相遇
4月是兒童月，台南市教育局舉辦「大小作家來聊書」活動，北區賢北國小今天下午邀請知名童書作家「阿德蝸」陳文德到校，與四年級小朋友對談，從分享與對談中，展現孩子的童真和想像力。
「大小作家來聊書」活動以「小四愛作怪」一系列書籍為主，是一套適合中年級閱讀的兒童讀物。賢北國小校長蔡東峰表示，「閱讀是一種生活方式，鼓勵孩子閱讀，甚至親子共讀，相信充滿生動有趣的各式書籍，會引領孩子走入更寬廣、更有想像力的世界」。
教務主任黃翊筠表示，活動前，學生在閱讀過書籍後，需分組討論並將心得與問題以圖文方式呈現，今天由作家回答孩子的提問，並分享自己的想法。孩子若能於聆聽後複述作家回答，經作家認可後就可以領取小獎勵，如此能鼓勵孩子能與作家有更多互動。
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