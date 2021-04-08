雲林土庫好事連連5喜臨門 球賽藝文非金即銀金光閃閃

雲林縣土庫鎮最近好事接連而至，上月間，土庫圖書館榮獲教育部全國整體閱讀力表現績優城市，讓老鎮增添香書，同時，土庫鎮公所也榮獲雲林縣優良空氣品質淨化區道路綠化計畫第2名，此外，各校的球賽更接連在全國大賽中奪金搶銀，連去年才創立的土庫可可莊園也榮獲全國西點和巧克力大賽亞軍，喜訊紛至沓來，鎮長張榮麗喜出望外，到每個得獎處張貼紅榜慶賀。

土庫鎮人文薈萃，在土庫舊公所的庄役場於2015年完成整建後，讓老鎮重生，有了美麗的歷史建築，也帶動人文活絡，土庫鎮公所在館內設立第一個常設性展館，讓藝文界有揮灑空間，同時整修圖書館，使得土庫鎮的藝文閱讀首度躋進全國書香之林。

不但藝文活絡起來，球類運動也紛傳捷報，土庫國小女籃隊更贏回睽違十多年的籃球金牌，拿下全國國小籃球錦標賽冠軍，讓土庫在體壇重返榮耀。馬光國中也不落人後，男排隊更摘下「全國甲級排球聯賽」銅牌。

藝文體育接連締造佳績，連美食糕點也沾上榮耀，去年在地企業家陳盈豪返鄉創設的土庫驛可可莊園，深具特色，也是中部唯一從栽種到餐桌最具特色的可可農園，副總統賴清德上月間還親往品嘗可可美食，該莊園以獨特風味及優質產品，一舉拿下「2021台灣蛋糕協會蛋糕技藝競賽-職業組 小西點與巧克力」亞軍，相當難得。

「機會是留給準備好的人！」土庫鎮長張榮麗說，土庫近來致力於地方創生，土庫驛可可莊園為雲林地方創生典範，短短時間就能在全國舞台發光發熱，殊屬難得。她也感謝馬光國中校曾麗珠和土庫國小校長關勝周，以及兩校全體師生團隊共同努力，吃苦耐勞，終能揚眉吐氣，讓國人看見土庫。