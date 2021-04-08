雲林土庫好事連連5喜臨門 球賽藝文非金即銀金光閃閃
雲林縣土庫鎮最近好事接連而至，上月間，土庫圖書館榮獲教育部全國整體閱讀力表現績優城市，讓老鎮增添香書，同時，土庫鎮公所也榮獲雲林縣優良空氣品質淨化區道路綠化計畫第2名，此外，各校的球賽更接連在全國大賽中奪金搶銀，連去年才創立的土庫可可莊園也榮獲全國西點和巧克力大賽亞軍，喜訊紛至沓來，鎮長張榮麗喜出望外，到每個得獎處張貼紅榜慶賀。
土庫鎮人文薈萃，在土庫舊公所的庄役場於2015年完成整建後，讓老鎮重生，有了美麗的歷史建築，也帶動人文活絡，土庫鎮公所在館內設立第一個常設性展館，讓藝文界有揮灑空間，同時整修圖書館，使得土庫鎮的藝文閱讀首度躋進全國書香之林。
不但藝文活絡起來，球類運動也紛傳捷報，土庫國小女籃隊更贏回睽違十多年的籃球金牌，拿下全國國小籃球錦標賽冠軍，讓土庫在體壇重返榮耀。馬光國中也不落人後，男排隊更摘下「全國甲級排球聯賽」銅牌。
藝文體育接連締造佳績，連美食糕點也沾上榮耀，去年在地企業家陳盈豪返鄉創設的土庫驛可可莊園，深具特色，也是中部唯一從栽種到餐桌最具特色的可可農園，副總統賴清德上月間還親往品嘗可可美食，該莊園以獨特風味及優質產品，一舉拿下「2021台灣蛋糕協會蛋糕技藝競賽-職業組 小西點與巧克力」亞軍，相當難得。
「機會是留給準備好的人！」土庫鎮長張榮麗說，土庫近來致力於地方創生，土庫驛可可莊園為雲林地方創生典範，短短時間就能在全國舞台發光發熱，殊屬難得。她也感謝馬光國中校曾麗珠和土庫國小校長關勝周，以及兩校全體師生團隊共同努力，吃苦耐勞，終能揚眉吐氣，讓國人看見土庫。
鎮長張榮麗兩天接連到各校和得獎單位貼紅榜慶賀，也借以鼓勵大家要認真生活，願意為家鄉多付出，在別人的需要上，看見自己的責任，她深信土庫會越來越好，公所的團隊會和大家攜手找回土庫的幸福與榮耀。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言