快訊

李義祥上銬狼狽現身 太魯閣號事故要角全在花檢問訊

太魯閣號殉職司機袁淳修斷肢最晚尋獲 姐：留守到最後

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲林土庫好事連連5喜臨門 球賽藝文非金即銀金光閃閃

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
土庫馬光國中排球隊拿下全國大賽銅牌，相當難得，鎮長張榮麗前往祝賀並勉勵更上一層樓。記者蔡維斌／攝影
土庫馬光國中排球隊拿下全國大賽銅牌，相當難得，鎮長張榮麗前往祝賀並勉勵更上一層樓。記者蔡維斌／攝影

雲林縣土庫鎮最近好事接連而至，上月間，土庫圖書館榮獲教育部全國整體閱讀力表現績優城市，讓老鎮增添香書，同時，土庫鎮公所也榮獲雲林縣優良空氣品質淨化區道路綠化計畫第2名，此外，各校的球賽更接連在全國大賽中奪金搶銀，連去年才創立的土庫可可莊園也榮獲全國西點和巧克力大賽亞軍，喜訊紛至沓來，鎮長張榮麗喜出望外，到每個得獎處張貼紅榜慶賀。

土庫鎮人文薈萃，在土庫舊公所的庄役場於2015年完成整建後，讓老鎮重生，有了美麗的歷史建築，也帶動人文活絡，土庫鎮公所在館內設立第一個常設性展館，讓藝文界有揮灑空間，同時整修圖書館，使得土庫鎮的藝文閱讀首度躋進全國書香之林。

不但藝文活絡起來，球類運動也紛傳捷報，土庫國小女籃隊更贏回睽違十多年的籃球金牌，拿下全國國小籃球錦標賽冠軍，讓土庫在體壇重返榮耀。馬光國中也不落人後，男排隊更摘下「全國甲級排球聯賽」銅牌。

藝文體育接連締造佳績，連美食糕點也沾上榮耀，去年在地企業家陳盈豪返鄉創設的土庫驛可可莊園，深具特色，也是中部唯一從栽種到餐桌最具特色的可可農園，副總統賴清德上月間還親往品嘗可可美食，該莊園以獨特風味及優質產品，一舉拿下「2021台灣蛋糕協會蛋糕技藝競賽-職業組 小西點與巧克力」亞軍，相當難得。

「機會是留給準備好的人！」土庫鎮長張榮麗說，土庫近來致力於地方創生，土庫驛可可莊園為雲林地方創生典範，短短時間就能在全國舞台發光發熱，殊屬難得。她也感謝馬光國中校曾麗珠和土庫國小校長關勝周，以及兩校全體師生團隊共同努力，吃苦耐勞，終能揚眉吐氣，讓國人看見土庫。

鎮長張榮麗兩天接連到各校和得獎單位貼紅榜慶賀，也借以鼓勵大家要認真生活，願意為家鄉多付出，在別人的需要上，看見自己的責任，她深信土庫會越來越好，公所的團隊會和大家攜手找回土庫的幸福與榮耀。

土庫國小女籃搶回暌違十多年的全國籃球賽金牌，鎮長張榮麗發送獎金，鼓勵小女將再接再厲。記者蔡維斌／翻攝
土庫國小女籃搶回暌違十多年的全國籃球賽金牌，鎮長張榮麗發送獎金，鼓勵小女將再接再厲。記者蔡維斌／翻攝
土庫國小女籃搶回暌違十多年的全國籃球賽金牌，鎮長張榮麗貼紅榜鼓勵。記者蔡維斌／翻攝
土庫國小女籃搶回暌違十多年的全國籃球賽金牌，鎮長張榮麗貼紅榜鼓勵。記者蔡維斌／翻攝
才剛創設的雲林縣土庫可可莊園馬上拿下全國西點比賽亞軍，相當難得，土庫鎮長張榮麗（左）前往貼紅榜慶賀，感謝莊園創辦人陳盈豪（右）的用心。記者蔡維斌／攝影
才剛創設的雲林縣土庫可可莊園馬上拿下全國西點比賽亞軍，相當難得，土庫鎮長張榮麗（左）前往貼紅榜慶賀，感謝莊園創辦人陳盈豪（右）的用心。記者蔡維斌／攝影

可可 圖書館 巧克力

延伸閱讀

感謝台灣捐口罩 日本能劇團體捐款助藝文交流

嬰幼兒主題圖書展巡迴到雲林 夢幻角落讓親子徜徉書海

阿里山姐姐、土庫女孩好棒！輔仁女籃好手獲威德獎學金

限水假消息！網傳雲林分區輪流供水 縣府：勿以訛傳訛

相關新聞

麥寮國高中排球隊雙喜臨門 車隊勝利大遊行喜氣洋洋

雲林縣麥寮高中的國中部、高中部排球隊，在今年最具指標的全國國、高中甲級排球大賽中，拿下冠軍、季軍，創下有史以來最佳記錄，...

雲林葉菜外銷太平洋國家 這款保鮮袋是最大功臣

葉菜類不易保存，久放不僅菜相會不佳，營養素也會流失。雲林西螺和心果菜生產合作社引進蔬果氣調保鮮袋，並搭配冷鏈等技術，歷經...

好消息！台糖招募58人高中職畢即可 服務地點在中南部

台糖公司招考110年員工招募58人，6月18日至6月30日報名，8月7日筆試，高中職畢業或同等學歷即可報考， 工作項目包...

文化博覽會嘉縣首擴大參展 阮劇團劇場呈現照起工特色

文化界年度最大盛事「文化博覽會」，等同交通部觀光局ITF國際旅展，以及外貿協會「國際食品展」，下午在台北松菸舉行展前記者...

台南兒童月作家入校聊書 阿德蝸與賢北國小相遇

4月是兒童月，台南市教育局舉辦「大小作家來聊書」活動，北區賢北國小今天下午邀請知名童書作家「阿德蝸」陳文德到校，與四年級...

雲林土庫好事連連5喜臨門 球賽藝文非金即銀金光閃閃

雲林縣土庫鎮最近好事接連而至，上月間，土庫圖書館榮獲教育部全國整體閱讀力表現績優城市，讓老鎮增添香書，同時，土庫鎮公所也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。