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嘉市600劑AZ疫苗已打268人 將新增聖馬醫院接種點
第二批新冠肺炎AZ（AstraZeneca）疫苗到貨，嘉義市除原本嘉義基督教醫院為專責接種點，市府衛生局今天指出，已向中央爭取新增天主教聖馬爾定醫院也能施打，而首批配發給嘉市的600劑疫苗，開打2周多目前268人接種，持續接受預約中。
嘉基醫院接種疫苗採電話預約，周一至五皆有門診時間，除周三為上午9點至12點，其餘4天都是下午2點到5點；聖馬爾定醫院採網路預約接種，本月12日起開始受理，門診時間則於周一至五的下午1點到3點半。
首批配發給嘉市的600劑疫苗從3月23日開始施打，截至昨天施打268劑，尚未過半，衛生局指出預計施打到本月底，嘉基醫院也表示現仍持續受理預約接種；衛生局透露第二批疫苗預計明天配發，確切送抵嘉市時間待確認。
衛生局指出，依昨天中央流行疫情指揮中心宣布，4月12日起，開放中央及地方政府防疫人員及高接觸風險工作者，包括國籍航空機組員、國際商船船員、防疫車隊駕駛、防疫旅宿實際執行居家檢疫工作的第一線人員等，來接種疫苗，此外也提醒AZ疫苗為多劑型包裝，一瓶可接種10到12人，若同一時段可接種者未達10人不予開瓶。
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