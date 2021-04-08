嘉市600劑AZ疫苗已打268人 將新增聖馬醫院接種點

第二批新冠肺炎AZ（AstraZeneca）疫苗到貨，嘉義市除原本嘉義基督教醫院為專責接種點，市府衛生局今天指出，已向中央爭取新增天主教聖馬爾定醫院也能施打，而首批配發給嘉市的600劑疫苗，開打2周多目前268人接種，持續接受預約中。

嘉基醫院接種疫苗採電話預約，周一至五皆有門診時間，除周三為上午9點至12點，其餘4天都是下午2點到5點；聖馬爾定醫院採網路預約接種，本月12日起開始受理，門診時間則於周一至五的下午1點到3點半。

首批配發給嘉市的600劑疫苗從3月23日開始施打，截至昨天施打268劑，尚未過半，衛生局指出預計施打到本月底，嘉基醫院也表示現仍持續受理預約接種；衛生局透露第二批疫苗預計明天配發，確切送抵嘉市時間待確認。