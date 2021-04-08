快訊

李義祥上銬狼狽現身 太魯閣號事故要角全在花檢問訊

太魯閣號殉職司機袁淳修斷肢最晚尋獲 姐：留守到最後

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鹽水溪台南七甲橋改建今啟用 新名湖七橋可望減少水患

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
鹽水溪台南七甲橋改建今啟用，新名湖七橋可望減少水患。記者周宗禎攝影
鹽水溪台南七甲橋改建今啟用，新名湖七橋可望減少水患。記者周宗禎攝影

鹽水溪台南歸仁、關廟交界七甲橋經常遭洪水淹沒且成為防洪瓶頸，市府爭取改建，經費7100萬元第六河川局補助5600萬元，自籌1500萬，水利局負責改建工程，今天舉行竣工典禮。

市長黃偉哲表示，連接下湖跟七甲的七甲橋改建改名湖七橋，感謝地方民眾體諒，過去一年施工期間道路封閉無法通行，造成不便，感謝大家體諒，也特別感謝水利署的補助，也感謝議會的支持，以往造橋的時候都會考量通行便利。

水利局長韓榮華表示，七甲橋主要問題是橋底高度不夠、影響排水，長度也不足；新橋橋底拉高，增加河川斷面80%可減少氾濫。鹽水溪台南需要改建橋樑已經完成9座，還有永康永安橋、歸仁八甲喬施工中，永康過水喬許、新埔橋等5座要改善。

水利局表示，改建後上、下游堤防一併改善，河道清淤，完工後通洪面積由187平方公尺大幅提升至340平方公尺，橋寬由6.5公尺拓寬為8.5公尺，橋長為88公尺。

第六河川局表示，八甲橋下游防汛道路已初步整治完成，七甲橋因梁底高度不足形成通水瓶頸，依治理計畫需辦理堤防改善，及將橋梁抬升1.96公尺；會持續改善七甲橋至媽廟橋護岸及環境，今年也爭取到新埔橋到北新橋的用地取得經費並持續辦理護岸整治，全段河川整治都需要市府團隊的大力協助。

鹽水溪台南七甲橋改建今啟用，新名湖七橋可望減少水患。記者周宗禎攝影
鹽水溪台南七甲橋改建今啟用，新名湖七橋可望減少水患。記者周宗禎攝影
鹽水溪台南七甲橋改建今啟用，新名湖七橋可望減少水患。記者周宗禎攝影
鹽水溪台南七甲橋改建今啟用，新名湖七橋可望減少水患。記者周宗禎攝影
鹽水溪台南七甲橋改建今啟用，新名湖七橋可望減少水患。記者周宗禎攝影
鹽水溪台南七甲橋改建今啟用，新名湖七橋可望減少水患。記者周宗禎攝影
鹽水溪台南七甲橋改建今啟用，新名湖七橋可望減少水患。記者周宗禎攝影
鹽水溪台南七甲橋改建今啟用，新名湖七橋可望減少水患。記者周宗禎攝影
鹽水溪台南七甲橋改建今啟用，新名湖七橋可望減少水患。記者周宗禎攝影
鹽水溪台南七甲橋改建今啟用，新名湖七橋可望減少水患。記者周宗禎攝影
鹽水溪台南七甲橋改建今啟用，新名湖七橋可望減少水患。記者周宗禎攝影
鹽水溪台南七甲橋改建今啟用，新名湖七橋可望減少水患。記者周宗禎攝影

護岸 黃偉哲 水利署

延伸閱讀

新北潭底溝長期發臭 明年砸5億整治

台南永康平交道「男子闖鐵軌」 北上列車誤點

獲前瞻計畫補助 新莊整治惡臭潭底溝有譜

清明收假日國三關廟交流道、台86線車多封閉歸仁入口

相關新聞

麥寮國高中排球隊雙喜臨門 車隊勝利大遊行喜氣洋洋

雲林縣麥寮高中的國中部、高中部排球隊，在今年最具指標的全國國、高中甲級排球大賽中，拿下冠軍、季軍，創下有史以來最佳記錄，...

雲林葉菜外銷太平洋國家 這款保鮮袋是最大功臣

葉菜類不易保存，久放不僅菜相會不佳，營養素也會流失。雲林西螺和心果菜生產合作社引進蔬果氣調保鮮袋，並搭配冷鏈等技術，歷經...

好消息！台糖招募58人高中職畢即可 服務地點在中南部

台糖公司招考110年員工招募58人，6月18日至6月30日報名，8月7日筆試，高中職畢業或同等學歷即可報考， 工作項目包...

文化博覽會嘉縣首擴大參展 阮劇團劇場呈現照起工特色

文化界年度最大盛事「文化博覽會」，等同交通部觀光局ITF國際旅展，以及外貿協會「國際食品展」，下午在台北松菸舉行展前記者...

台南兒童月作家入校聊書 阿德蝸與賢北國小相遇

4月是兒童月，台南市教育局舉辦「大小作家來聊書」活動，北區賢北國小今天下午邀請知名童書作家「阿德蝸」陳文德到校，與四年級...

雲林土庫好事連連5喜臨門 球賽藝文非金即銀金光閃閃

雲林縣土庫鎮最近好事接連而至，上月間，土庫圖書館榮獲教育部全國整體閱讀力表現績優城市，讓老鎮增添香書，同時，土庫鎮公所也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。