鹽水溪台南七甲橋改建今啟用 新名湖七橋可望減少水患

鹽水溪台南歸仁、關廟交界七甲橋經常遭洪水淹沒且成為防洪瓶頸，市府爭取改建，經費7100萬元第六河川局補助5600萬元，自籌1500萬，水利局負責改建工程，今天舉行竣工典禮。

市長黃偉哲表示，連接下湖跟七甲的七甲橋改建改名湖七橋，感謝地方民眾體諒，過去一年施工期間道路封閉無法通行，造成不便，感謝大家體諒，也特別感謝水利署的補助，也感謝議會的支持，以往造橋的時候都會考量通行便利。

水利局長韓榮華表示，七甲橋主要問題是橋底高度不夠、影響排水，長度也不足；新橋橋底拉高，增加河川斷面80%可減少氾濫。鹽水溪台南需要改建橋樑已經完成9座，還有永康永安橋、歸仁八甲喬施工中，永康過水喬許、新埔橋等5座要改善。

水利局表示，改建後上、下游堤防一併改善，河道清淤，完工後通洪面積由187平方公尺大幅提升至340平方公尺，橋寬由6.5公尺拓寬為8.5公尺，橋長為88公尺。