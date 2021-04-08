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台南自駕公車完成試乘 南科沙崙2線預定10月上路

中央社 / 台南8日電

台南自駕公車已完成「沙崙線」及「南科線」載客試乘，多家廠商今天在台南市政府簽署合作意向書，宣示自駕公車台南隊正式成軍，預定今年10月開始比照一般公車路線收費載客。

「理立系統股份有限公司」、「台灣數位光訊科技股份有限公司」、「府城客運」、「凱勝綠能」等多家廠商今天簽署合作意向書，宣示自駕公車台南隊正式成軍，也讓台南自駕公車邁向新的里程碑。

台南市長黃偉哲表示，自動駕駛車輛是世界趨勢，自駕技術將對城市交通帶來革命性改變，突破駕駛工時、行車安全、車輛調派、偏鄉交通等現有限制；自駕公車台南隊成軍後，台南第一條自駕公車路線上路指日可待。

台南市政府交通局長王銘德說，台南自動駕駛公車實驗計畫去年獲經濟部核准和測試車牌，今年2月及3月完成「沙崙線」及「南科線」載客試乘，不僅獲得好評，還能藉由模擬載客測試服務找出問題。

交通局表示，台南自駕公車實驗計畫還有四大升級，一是「車輛升級」，由車體廠「凱勝綠能」提供2輛電動中型巴士，交由技術廠商「理立系統」改造。二是「路口升級」，由「台灣數位光訊科技集團」完成4處號誌介接及2處盲點偵測建置，將號誌、道路影像直接傳輸到車載電腦，輔助自動駕駛車輛安全通過路口。

三是「技術升級」，將新增自動閃避障礙物功能、物件追蹤功能、優化號誌辨識能力、提升搭乘舒適度，提升系統穩定性與可靠度。四是「營運升級」，由「府城客運」加入成為營運業者，預定今年10月「沙崙線」及「南科線」開始比照一般公車路線收費載客，也讓自駕公車商轉營運得以實現。

公車 南科 巴士

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