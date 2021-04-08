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見證光陰的故事 民雄「藥史之旅」重現台灣寄藥包文化
國家廣播文物館舉辦「鄉之博物館-藥史之旅」展覽，展出日本時期的藥品商業掛報、寄藥包及手繪歷史街景等，透過記「疫」與記「憶」相互對話，重現打貓時代歷史。
會場除民雄市場職業別明細圖、歷史街景等手繪圖外，策展人吳嘉文也分享精心收藏的藥品商業掛報，其中一幅「翹鬍子仁丹」掛報勾起在場許多長輩們的回憶。
吳嘉文說，日本時代媒體不發達，藥商會將掛報懸掛在門口當作廣告，台灣民眾謠傳大正天皇鬍鬚上翹，吳嘉文也分析此掛報應屬日本時代後其產品，細膩畫風一窺時代變遷。
現場也展示吳嘉文珍藏的40款大小不一的寄藥包，吳嘉文說日本時期的台灣交通工具不普及，民眾要看醫生往往得走上很遠的路，加上看一次醫生所費不貲，藥品宅急便「寄藥包」此行業於焉而生。
吳嘉文說，日本時代偏鄉醫療資源缺乏，藥廠雇用推銷人員，將許多成藥分裝後放進藥袋內，再揹著藥箱挨家挨戶賣藥。
「寄藥包仔」會先將藥包寄在民宅內，定期到府補充藥品、清查數量，先使用後付費，只有用掉的藥需付錢，民眾看到寄藥包仔到家也都會熱情地招呼一起吃飯、過夜，久而久之彼此也培養濃厚的感情和默契。
隨著台灣光復，醫事人員逐漸普及，診所藥房林立，八零年代健保開始興起，寄藥包這個行業才開始走下坡。
吳嘉文身兼民雄七星藥局藥師，他說他從小喜歡蒐集極具美感的物品，作為醫事人員，他多年前開始蒐集藥包，現場展示40個藥包只是他蒐藏的十分之一。
吳嘉文認為集藥包具有藝術價值，上頭字少且畫風鮮明，除了因為當時民眾多不認識字外，也是為了銷售方便，醒目的圖片也讓家中老人小孩知道要吃什麼藥，安心食用。
活動由國家廣播文物館與中正大學台灣樂齡發展協會、重構大學路計畫團隊和七星藥局共同主辦，展期即日起至6月30日於文物館一樓展出，詳情可上「國家廣播文物館」粉專查詢。
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