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比照一般公車路線收費載客！台南自駕公車預計10月上路
台南市自駕公車上月完成南科、沙崙2條路線載客試乘，今天在台南市長黃偉哲的見證下，由4家廠商簽署合作意向書，宣示「自駕公車台南隊」成軍，預計今年10月正式上路比照一般公車路線收費載客，可望成為全台第一條商轉自駕公車路線。
交通局長王銘德指出，台南自駕公車實驗計畫去年獲得經濟部核准和測試車牌，有沙崙和南科2條路線，沙崙循環線有5站點，於平日上午8時到下午6時行駛，全長3.9公里；南科循環線有4站點，假日上午9時到下午5時行駛，全長6.4公里。
在試乘過程中，團隊發現公車前方若有違停車輛，無法自動閃開，必須靠人力輔助閃避，另外像是內車道有大車太靠近外車道行駛，自駕公車會稍微往右偏移，這些問題接續會由「自駕公車台南隊」改善升級。
王銘德說，營運團隊將進行4大升級計畫，包括「車輛升級」，由車體廠「凱勝綠能」提供2輛電動中型巴士，交由技術廠商「理立系統」改造。再來是「路口升級」，由「台灣數位光訊科技集團」完成4處號誌介接及2處盲點偵測建置，將號誌、道路影像直接傳輸到車載電腦進行運算，輔助自動駕駛車輛安全通過路口。
另外，「技術升級」會新增自動閃避障礙物功能、物件追蹤功能、優化號誌辨識能力，提升系統穩定性與可靠度。同時由在地「府城客運」加入營運團隊，讓「營運升級」。
黃偉哲表示，自動駕駛車輛是世界趨勢，自駕技術將對城市交通帶來革命性改變，無論是在駕駛工時、行車安全、車輛調派、偏鄉交通等，都可應用自駕技術突破現有的限制。
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