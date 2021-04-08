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台南4月15日民安演習 民眾收到告警訊息勿驚慌

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
民安7號演習當天，針對白河商工周邊地區半徑約1.5公里發布演練告警訊息，包含有中、英文各1則，如民眾手機響起警報音響並顯示演習文字，請勿驚慌。記者邵心杰／翻攝
民安7號演習當天，針對白河商工周邊地區半徑約1.5公里發布演練告警訊息，包含有中、英文各1則，如民眾手機響起警報音響並顯示演習文字，請勿驚慌。記者邵心杰／翻攝

台南市府預定4月15日下午2時至4時辦理「110年全民防衛動員暨災害防救（民安7號）演習」，地點位在白河區國光路、新興路及運動公園周邊，配合演習情境，將於當日下午2時30分至3時間針對白河商工周邊地區半徑約1.5公里發布演練告警訊息，包含有中、英文各1則，演習當日如民眾手機響起警報音響並顯示演習文字，請勿驚慌。

台南市消防局指出，因災防告警訊息特性，可能接獲訊息地區為白河區永安、白河、外角、庄內、河東、昇安、大竹、秀祐等8里。

本次測試預計發送訊息內容如下：

[演練][疏散避難警報]

1、110年台南市政府全民防衛動員暨災害防救(民安7號)演習疏散避難警報發送演練，台南市災害應變中心06-2975119#9。

2、[Evacuation Drill]Tainan City Government,EOC 06-2975119 Ext 9.

消防局指出，災防告警細胞廣播服務（CBS）訊息，是政府透過電信業者的4G系統，在短時間內以獨立通道將告警訊息傳遞至指定基地台涵蓋範圍內所有4G行動用戶手機中，不受網路壅塞影響，用於即時通知民眾疏散、避災，降低民眾生命財產損失。

目前台灣多數智慧型手機皆可接收CBS訊息，如欲確認自身智慧型手機可否接收，可至國家通訊傳播委員會網站查詢（網址：https://goo.gl/VfJ4Ju），可完整接收PWS即可接收CBS訊息，另有接收到CBS告警訊息的民眾，建議不要將訊息接收功能關閉，以確保安全，這是政府發送災害消息及避難避災措施的管道。

台南市府預定4月15日下午2時至4時民安7號演習，當日下午2時30分至3時間針對白河商工周邊地區半徑約1.5公里發布演練告警訊息。記者邵心杰／翻攝
台南市府預定4月15日下午2時至4時民安7號演習，當日下午2時30分至3時間針對白河商工周邊地區半徑約1.5公里發布演練告警訊息。記者邵心杰／翻攝

演習 白河 災防告警

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