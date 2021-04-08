外銷新加坡鳳梨黑心不甜 黃偉哲籲揪出無良業者

台灣鳳梨出口新加坡出現「黑心不甜」，台南市長黃偉哲今天視察台南關廟鳳梨外銷香港時，要求農委會揪出無良業者，以免台灣水果聲譽受損。

台南鳳梨進入盛產期，黃偉哲今天視察關廟鳳梨集貨場運送今年首批外銷香港的台南鳳梨，數量共1000箱10公噸，每箱裝有6顆至8顆鳳梨。

黃偉哲接受媒體聯訪時指出，新加坡黑心鳳梨是其他縣市的，台南要以此為鑑，不要貪快搶收，一步一步來。台灣鳳梨名聲累積不易，但招牌毀壞卻只要一夕之間。

黃偉哲表示，外銷新加坡黑心鳳梨的業者來自中部，只因搶收搶快，運銷商又是運蒜頭的，不知如何運儲鳳梨，經過不當的冷鏈處理，送到新加坡後就黑掉了，造成許多新加坡消費者對台灣鳳梨的誤解，也連帶牽連到所有台灣鳳梨，一顆屎壞了一鍋粥。

黃偉哲要求農委會將黑心或無良的業者揪出來，不要讓這些人躲在後面。他說，台灣水果建立產銷履歷是很重要的，如此才知道老鼠屎是從哪裡來的；另外，農民也要顧好品質，千萬不要砸壞了自己的招牌

黃偉哲說，建立外銷市場真的很困難，海外僑胞買到黑心鳳梨，不只農委會主委陳吉仲道歉，也造成台灣水果聲譽的損失，這種損失和不舒服感不知花多久時間才能彌補，也不是補新加坡12公噸的鳳梨就可以解決。