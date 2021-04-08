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拍照要快！台南火車站新站啟用舊後站將拆 成大人滿滿不捨

聯合報 / 記者修瑞瑩/台南即時報導
台南火車站後站的新站今天啟用，早上5點多就有不少搭車民眾。圖／台南火車站提供
台南火車站後站的新站今天啟用，早上5點多就有不少搭車民眾。圖／台南火車站提供

配合台南鐵路地下化工程，台南火車站後站新站今天啟用，舊站則在昨天半夜全面封閉，搭車民眾對於新站的設施都相當滿意，特別是與舊站相比增加了電梯，「終於像個現代車站了」；由於前後站的人行地下道同時封閉，有些通行民眾搞不清楚，可以藉由免費的通行票，經過新站的天橋跨到前站，詢問的人不少。

新站今天上午4點50分正式啟用，站內人員也特別拍照留念，站方表示，舊站剛好位在地下化工程的連續壁位置，必須盡速拆除，昨天晚上封閉後，應該很快就會動工，想拍照留念的民眾動作要快。

新站位在舊站南側約80公尺處，而新舊之間則是市府的人行地下道，過去不搭車但要往來前後站的民眾都會通行，昨晚一併封閉後，今天早上不少想要通行的民眾頻頻詢問，如果不走原來的地下道，前後站要繞經民族地下道，走路可能要1、20分鐘。

火車站表示，非搭車的民眾可在前站大廳內服務台、後站在天橋上補票房索取免費臨時票證，經由跨站天橋進出前後站。

網友對新站的反應相當不錯，在地臉書粉團「台南式」，有不少人留言「有電梯真的太棒了，之前搬嬰兒車出後站，真的是重訓」、但是也有人不太習慣新站變寬敞後，相對前站到後站的距離也變得比較遠「以前趕火車從後站很快，現在臨時站變大很多了感覺會跑的很累」，還有民眾反應 「付費區感覺空空的可以來點超商或者便當局美食」

還有不少人，特別是成大的學生，後站是大家共同的回憶，對於舊站走入歷史，滿滿不捨，「台南車站怎摸變這樣 滿滿的後站回憶」，搶著拍照留念。

火車站表示，新設臨時後站各項設施都大幅改善，除了新設售票窗口、自動售票機及進出驗票閘門外，各項指示標誌也加以更新並放大字體，另也新增設3部無障礙電梯以提供行動不便、年長者、孕婦及大型行李旅客等有需求的民眾使用者。

車站外圍的交通標線也重新繪設，重新規劃後站轉乘與接送設施，在臨時後站門口規劃行人穿越道、身障停車格位、機車臨停接送區及汽車臨停接送區，讓民眾進出臨時後站更加方便安全。

台南火車站後站的新站今天啟用，舊站在昨晚就全面封閉。圖／台南火車站提供
台南火車站後站的新站今天啟用，舊站在昨晚就全面封閉。圖／台南火車站提供
台南火車站後站的新站今天早上4點50分正式啟用。圖／台南火車站提供
台南火車站後站的新站今天早上4點50分正式啟用。圖／台南火車站提供
台南火車站後站的新站今天早上近5時啟用，圖為第一位買票的民眾。圖／台南火車站提供
台南火車站後站的新站今天早上近5時啟用，圖為第一位買票的民眾。圖／台南火車站提供
台南火車站後站的新站今天啟用。圖／台南火車站提供
台南火車站後站的新站今天啟用。圖／台南火車站提供
台南火車站後站的新站今天啟用，早上5點多就有不少搭車民眾。圖／台南火車站提供
台南火車站後站的新站今天啟用，早上5點多就有不少搭車民眾。圖／台南火車站提供

火車站 電梯

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