台水：嘉義地區6月底前用水無虞

台水公司五區處副處長吳界明表示，今天精算目前嘉義地區水庫蓄水量及外縣市支援供水情況，更新原本5月底前不會實施限水措施的預估，嘉義地區可正常供水到6月底。

水利署指出，新竹、苗栗、台中、彰化部分地區6日起水情轉紅燈，並啟動分區「供5停2」限水措施，近期如果再不下雨，目前為橙燈的新竹、嘉義、台南與高雄預料也將啟動限水措施。

台灣自來水公司第五區管理處副處長吳界明接受中央社記者訪問表示，昨天指嘉義地區到5月底前不會實施限水措施，是保守的預估，今天精算仁義潭與蘭潭水庫的蓄水量及每日雲林湖山水庫及台南烏山頭水庫的支援供水，預估嘉義地區到6月底前用水無虞。

吳界明表示，現在仁義潭蓄水量約26%、蘭潭約66%，加上嘉義縣市政府實施節水措施，大家一起節約用水，在沒下雨的情況，或許到7月都可以正常供水。

嘉義縣政府表示，除工業用戶、游泳池、洗車、三溫暖、水療業者配合中央指示，減少供水外，嘉義縣將啟動18口抗旱井。

另外，縣治污水廠、民雄鄉水資源回收中心、朴子市水資源回收中心及大埔美園區污水處理廠等4處，各新購一組RO式淨水設備，每日最大產水量為500噸，預計5月底完成設置。

嘉義市政府表示，目前節水措施包括中央噴水池、嘉義公園、文化公園、中正公園、各路口噴水設施及蘭潭水舞均暫停噴水。水資源回收中心淨水後的水，提供民眾免費取用。