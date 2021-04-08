近70年台中農會老倉庫改建成咖啡店 4月10日開幕

台中市農會老倉庫改建成咖啡店，以懷舊木製及現代鋼鐵打造，仿如新舊世代融合意象的咖啡店，命名為「憬初尋」，去年底試營運，將於4月10日正式開幕，提供民眾悠閒聚會新選項。

「憬初尋」咖啡店為台中市農會近70年歷史的倉庫改建而成，整體建物保存良好，有檜木構成的屋頂、傳統海棠花樣式的玻璃氣窗，搭配黑色鋼構的工業風設計延伸至二樓開放式樓中樓，廣闊的視覺，呈現給客人舒適的用餐環境跟視野，同時提升了咖啡店整體古樸、穩重的空間感受。

店內最具特色的是多達11種經全國咖啡評鑑認證的台灣國產精品手沖咖啡，也有廣受好評多達50種風味的單品咖啡，為全台灣具有最多完整國產精品咖啡品項且手沖咖啡種類最多的咖啡店；此外，還有堅持新鮮手作的酸甜檸檬塔、生乳酪塔及鬆餅等下午茶點。