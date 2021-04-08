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近70年台中農會老倉庫改建成咖啡店 4月10日開幕
台中市農會老倉庫改建成咖啡店，以懷舊木製及現代鋼鐵打造，仿如新舊世代融合意象的咖啡店，命名為「憬初尋」，去年底試營運，將於4月10日正式開幕，提供民眾悠閒聚會新選項。
「憬初尋」咖啡店為台中市農會近70年歷史的倉庫改建而成，整體建物保存良好，有檜木構成的屋頂、傳統海棠花樣式的玻璃氣窗，搭配黑色鋼構的工業風設計延伸至二樓開放式樓中樓，廣闊的視覺，呈現給客人舒適的用餐環境跟視野，同時提升了咖啡店整體古樸、穩重的空間感受。
店內最具特色的是多達11種經全國咖啡評鑑認證的台灣國產精品手沖咖啡，也有廣受好評多達50種風味的單品咖啡，為全台灣具有最多完整國產精品咖啡品項且手沖咖啡種類最多的咖啡店；此外，還有堅持新鮮手作的酸甜檸檬塔、生乳酪塔及鬆餅等下午茶點。
台中市農會表示，開幕活動當天，店內將安排新古典吉他樂團演出，迎接每位客人的蒞臨，並提供免費的精緻餐點供民眾享用，限時限量。為回饋長期以來支持台中市農會的民眾，當天只要上「憬初尋」臉書打卡並按讚，出示手機經櫃檯人員確認後，即可獲得優質精品咖啡掛耳包兩份。
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