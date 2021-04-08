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大陸東北姑娘嫁來台成陶藝家 成立關懷之家傳藝新住民
來自大陸遼寧省山海關外小農村的趙春梅，嫁來台，與丈夫原在大陸東莞生活，遭遇金融風暴，安穩生活變調，7年前，夫妻回台在嘉義縣朴子市定居，重頭開始，趙春梅學做軟陶成為陶藝家，找回自信，幫助新住民，還擔任社區巡守隊員。
趙春梅看到許多新住民遇到教育生活適應問題，以自己之力，承租朴子水道頭文創聚落1處據點，成立「新住民關懷之家」，提供交流學藝場所，與移民署嘉縣服務站合作，提供新住民諮詢輔導，每月不定期指導新住民學習陶藝及剪紙工藝，成為新住民多元文化推動基地。
趙春梅在陶藝創作發揮專才，行有餘力，投入社會公益，受邀到學校及社區大學指導軟陶及剪紙，晚間還參加朴子文化里巡守隊，為社區生活安全貢獻心力，文化里長楊石旭稱她是具有女俠風範的「社區守護天使」。
「成立新住民關懷推動多元文化基地，是我的夢想！」趙春梅說，剛來台灣想要推廣軟陶藝術，卻遭遇許多困難，沒有場地資源，感謝嘉義縣服務站協助，雖然收入有限，但能為新住民創設關懷推動多元文化場地，讓她快樂付出。
移民署嘉縣服務站主任林炳煌推崇趙春梅堅持理想，克服困境，投入社區公益服務，成為新住民支持力量，是新住民典範，移民署推動「到府關懷、宅配愛擴大行動服務加值方案」，走入社區關懷新住民，解決新住民問題，感謝趙春梅付出成立關懷之家。
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