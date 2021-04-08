朴子醫院身心科急性病床揭牌 為嘉縣沿海注入醫療量能

近年來，隨著社會變遷、貧富差距擴大，家庭結構改變、人際關係疏離，身心精神疾病患者增加，嘉義縣衛生局列管追蹤患者共3668人，沿海地區欠缺身心科急性病床，加重患者家屬照護壓力負擔，昨天衛福部立朴子醫院設立20床身心科急性病床，為沿海地區注入醫療量能。

嘉縣老化比例全台居冠，朴子醫院以守護沿海民眾健康為使命，為完善心理健康照護，爭取身心科急性病房，3月完成許可，昨天朴醫36周年慶舉行身心科急性病房揭牌儀式。

身心科主任張凱棠醫師表示，朴子醫院原已設立慢性身心科病房多年，新設立急性身心科病房共20床，環境小而美且安全，將相輔相成，為沿海地區民眾提供不間斷精神復健與慢性社區身心照顧服務，免去沿海鄉鎮民眾需要跨縣市長距離奔波就醫困境。

衛生局長趙紋華說，因應身心科患者就醫住院需求，轄區四大醫院：嘉義長庚、大林慈濟、灣橋榮醫已有身心科病床，如今新增沿海朴子醫院新設急性病房，讓身心科急慢性病房完備。