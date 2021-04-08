快訊

李義祥上銬狼狽現身 太魯閣號事故要角全在花檢問訊

太魯閣號殉職司機袁淳修斷肢最晚尋獲 姐：留守到最後

聽新聞
test
0:00 / 0:00

朴子醫院身心科急性病床揭牌 為嘉縣沿海注入醫療量能

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
朴子醫院爭取身心科急性病房，3月完成許可，昨天36周年慶舉行身心科急性病房揭牌儀式。圖／朴子醫院提供
朴子醫院爭取身心科急性病房，3月完成許可，昨天36周年慶舉行身心科急性病房揭牌儀式。圖／朴子醫院提供

近年來，隨著社會變遷、貧富差距擴大，家庭結構改變、人際關係疏離，身心精神疾病患者增加，嘉義縣衛生局列管追蹤患者共3668人，沿海地區欠缺身心科急性病床，加重患者家屬照護壓力負擔，昨天衛福部立朴子醫院設立20床身心科急性病床，為沿海地區注入醫療量能。

嘉縣老化比例全台居冠，朴子醫院以守護沿海民眾健康為使命，為完善心理健康照護，爭取身心科急性病房，3月完成許可，昨天朴醫36周年慶舉行身心科急性病房揭牌儀式。

身心科主任張凱棠醫師表示，朴子醫院原已設立慢性身心科病房多年，新設立急性身心科病房共20床，環境小而美且安全，將相輔相成，為沿海地區民眾提供不間斷精神復健與慢性社區身心照顧服務，免去沿海鄉鎮民眾需要跨縣市長距離奔波就醫困境。

衛生局長趙紋華說，因應身心科患者就醫住院需求，轄區四大醫院：嘉義長庚、大林慈濟、灣橋榮醫已有身心科病床，如今新增沿海朴子醫院新設急性病房，讓身心科急慢性病房完備。

朴子醫院院長賴仲亮說，新設身心科急性病房後，無論是長照據點、社區整體照顧模式，身心照顧網絡服務量，可以比現在更深入沿海社區大街小巷鄰里，讓居民在長期照顧服務下在地老化，同時給予高風險家庭預防照顧服務。

朴子醫院爭取身心科急性病房，3月完成許可，昨天36周年慶舉行身心科急性病房揭牌儀式。圖／朴子醫院提供
朴子醫院爭取身心科急性病房，3月完成許可，昨天36周年慶舉行身心科急性病房揭牌儀式。圖／朴子醫院提供

朴子 患者 衛生局

延伸閱讀

夜間10點後不得燃放鞭炮煙火 嘉義縣府提案修法納管

嘉縣議會為太魯閣受難者默哀 議員批縣府漠視施工安全

嘉縣虎頭崁埤風景區殘破 竟遭入侵捕魚踩太陽能板

為老化比例最高嘉縣注入年輕活力 嘉縣街舞委員會成立

相關新聞

麥寮國高中排球隊雙喜臨門 車隊勝利大遊行喜氣洋洋

雲林縣麥寮高中的國中部、高中部排球隊，在今年最具指標的全國國、高中甲級排球大賽中，拿下冠軍、季軍，創下有史以來最佳記錄，...

雲林葉菜外銷太平洋國家 這款保鮮袋是最大功臣

葉菜類不易保存，久放不僅菜相會不佳，營養素也會流失。雲林西螺和心果菜生產合作社引進蔬果氣調保鮮袋，並搭配冷鏈等技術，歷經...

好消息！台糖招募58人高中職畢即可 服務地點在中南部

台糖公司招考110年員工招募58人，6月18日至6月30日報名，8月7日筆試，高中職畢業或同等學歷即可報考， 工作項目包...

文化博覽會嘉縣首擴大參展 阮劇團劇場呈現照起工特色

文化界年度最大盛事「文化博覽會」，等同交通部觀光局ITF國際旅展，以及外貿協會「國際食品展」，下午在台北松菸舉行展前記者...

台南兒童月作家入校聊書 阿德蝸與賢北國小相遇

4月是兒童月，台南市教育局舉辦「大小作家來聊書」活動，北區賢北國小今天下午邀請知名童書作家「阿德蝸」陳文德到校，與四年級...

雲林土庫好事連連5喜臨門 球賽藝文非金即銀金光閃閃

雲林縣土庫鎮最近好事接連而至，上月間，土庫圖書館榮獲教育部全國整體閱讀力表現績優城市，讓老鎮增添香書，同時，土庫鎮公所也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。