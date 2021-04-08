造價逾9億蒜頭大橋啟用不久 塔柱燈光明暗異常民眾搖頭

嘉義縣首座景觀斜張橋，連接朴子市與六腳鄉的蒜頭大橋改建工程完工，橋塔設計採故宮人氣國寶青花瓷瓶口線條，高73公尺相當20層樓高，2月6日縣長翁章梁與來賓共同剪綵通車，但這座媲美「美國舊金山霧中金門大橋」景觀橋，啟用通車才2個月，塔柱燈光明暗異常，讓民眾看了搖頭，質疑工程品質出問題。

「耗資耗資9.3億的蒜頭大橋長這樣子？」臉書社群朴子民意觀察站網友貼文說，清明連假回鄉的遊子，看到蒜頭大橋塔柱燈光明暗異常，直搖頭，異常至少10天以上。有網友留言說，「9億多的公共工程品質應該不止3個月吧！當年2000多萬的朴子橋也沒那麼快就故障」。

縣府建設處長郭良江說，塔柱燈光經廠商巡檢測試結果，上游處兩條鋼索恆亮，檢測為燈光分控器異常。已經更換。鋼纜燈異常都是靠近主塔鋼纜銜接處，判斷原因可能是鋼纜外套管滑動伸縮，燈具線路連結過於緊迫造成異常，廠商連絡120噸大型吊車，配合道路管制進行相關燈具線路維修或更新，預計10日可以全部改善完成。