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造價逾9億蒜頭大橋啟用不久 塔柱燈光明暗異常民眾搖頭

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
蒜頭大橋興建廠商連絡120噸大型吊車，配合道路管制進行相關燈具線路維修及更新，預計10日全部改善完成。圖／嘉縣府提供
蒜頭大橋興建廠商連絡120噸大型吊車，配合道路管制進行相關燈具線路維修及更新，預計10日全部改善完成。圖／嘉縣府提供

嘉義縣首座景觀斜張橋，連接朴子市與六腳鄉的蒜頭大橋改建工程完工，橋塔設計採故宮人氣國寶青花瓷瓶口線條，高73公尺相當20層樓高，2月6日縣長翁章梁與來賓共同剪綵通車，但這座媲美「美國舊金山霧中金門大橋」景觀橋，啟用通車才2個月，塔柱燈光明暗異常，讓民眾看了搖頭，質疑工程品質出問題。

「耗資耗資9.3億的蒜頭大橋長這樣子？」臉書社群朴子民意觀察站網友貼文說，清明連假回鄉的遊子，看到蒜頭大橋塔柱燈光明暗異常，直搖頭，異常至少10天以上。有網友留言說，「9億多的公共工程品質應該不止3個月吧！當年2000多萬的朴子橋也沒那麼快就故障」。

縣府建設處長郭良江說，塔柱燈光經廠商巡檢測試結果，上游處兩條鋼索恆亮，檢測為燈光分控器異常。已經更換。鋼纜燈異常都是靠近主塔鋼纜銜接處，判斷原因可能是鋼纜外套管滑動伸縮，燈具線路連結過於緊迫造成異常，廠商連絡120噸大型吊車，配合道路管制進行相關燈具線路維修或更新，預計10日可以全部改善完成。

這座造價9億3000多萬元的蒜頭景觀大橋，創下嘉縣多項橋梁工程紀錄，首座與國三高屏大橋一樣，採用斜張橋工程設計，且為不對稱斜張橋，斜張索設監視警示系統，橋塔高7公尺；夜間橋身定點光雕燈光秀。

造價逾9億蒜頭大橋啟用不久，塔柱燈光明暗異常民眾搖頭。記者魯永明／翻攝
造價逾9億蒜頭大橋啟用不久，塔柱燈光明暗異常民眾搖頭。記者魯永明／翻攝
造價逾9億蒜頭大橋啟用不久，塔柱燈光明暗異常民眾搖頭。記者魯永明／翻攝
造價逾9億蒜頭大橋啟用不久，塔柱燈光明暗異常民眾搖頭。記者魯永明／翻攝

斜張橋 朴子

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