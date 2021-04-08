快訊

李義祥上銬狼狽現身 太魯閣號事故要角全在花檢問訊

太魯閣號殉職司機袁淳修斷肢最晚尋獲 姐：留守到最後

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南市720座鍋爐汰換更新 年減粒狀物735公噸

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市政府加強工商業鍋爐汰換，改善空氣品質。圖／南市環保局提供
台南市政府加強工商業鍋爐汰換，改善空氣品質。圖／南市環保局提供

台南市政府為改善空氣品質，積極輔導業者將鍋爐改用低汙染的液化石油氣、天然氣燃料，環保局今天表示，全市共列管890座須改善的鍋爐，目前已有720座完成汰換，乾淨燃料大幅增加76%，粒狀汙染物每年減少735公噸。

工商業的「鍋爐」設備，所用燃料包括重油、生煤、天然氣、液化石油氣等。市長黃偉哲表示，市政府重視空氣品質，除持續透過制定對應管制對策、掌握汙染源以及稽查等方式改善外，也滾動檢討相關問題。近10年來台南市PM2.5、粒狀汙染物濃度持續改善。

環保局表示，鍋爐為熱能供應設備，工廠、商業界的旅宿業等都可能用到，南市自2012年起即輔導須改善的鍋爐更新，減少粒狀汙染物、硫氧化物及氮氧化物排放量。目前全市使用重油、生煤等汙染性較高的鍋爐，已有720座汰換完成，其中工業鍋爐497座，汰換數量全國第一。經統計，汰換720座鍋爐每年可削減粒狀汙染物735公噸、硫氧化物2485公噸、氮氧化物1242公噸。尚未汰換的鍋爐，持續稽查並追蹤改善進度。

環保局長謝世傑說，自去年7月1日起除經申請核准改善展延的鍋爐外，皆須符合「鍋爐空氣汙染物排放標準」，環保局並針對13座尚未完成改善之工業鍋爐，不定時抽測，目前已抽測6座，其中3座符合標準，1座鍋爐仍未達標準，2座檢測數值近期出爐。若經檢測超標，將處新10萬元以上2000萬元以下罰鍰。

空氣品質 化石 PM2.5

延伸閱讀

足球／華南銀企甲11日開踢 台鋼回交主獎盃放眼二連霸

環團要求興達電廠即刻除役 經濟部：持續擴大減煤

減空汙！中鋼2021至2026投資436.8億 推動環保改善工程

桃園中壢入夜飄臭味至少5小時 環保局稽查兩工廠

相關新聞

麥寮國高中排球隊雙喜臨門 車隊勝利大遊行喜氣洋洋

雲林縣麥寮高中的國中部、高中部排球隊，在今年最具指標的全國國、高中甲級排球大賽中，拿下冠軍、季軍，創下有史以來最佳記錄，...

雲林葉菜外銷太平洋國家 這款保鮮袋是最大功臣

葉菜類不易保存，久放不僅菜相會不佳，營養素也會流失。雲林西螺和心果菜生產合作社引進蔬果氣調保鮮袋，並搭配冷鏈等技術，歷經...

好消息！台糖招募58人高中職畢即可 服務地點在中南部

台糖公司招考110年員工招募58人，6月18日至6月30日報名，8月7日筆試，高中職畢業或同等學歷即可報考， 工作項目包...

文化博覽會嘉縣首擴大參展 阮劇團劇場呈現照起工特色

文化界年度最大盛事「文化博覽會」，等同交通部觀光局ITF國際旅展，以及外貿協會「國際食品展」，下午在台北松菸舉行展前記者...

台南兒童月作家入校聊書 阿德蝸與賢北國小相遇

4月是兒童月，台南市教育局舉辦「大小作家來聊書」活動，北區賢北國小今天下午邀請知名童書作家「阿德蝸」陳文德到校，與四年級...

雲林土庫好事連連5喜臨門 球賽藝文非金即銀金光閃閃

雲林縣土庫鎮最近好事接連而至，上月間，土庫圖書館榮獲教育部全國整體閱讀力表現績優城市，讓老鎮增添香書，同時，土庫鎮公所也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。