南市720座鍋爐汰換更新 年減粒狀物735公噸

台南市政府為改善空氣品質，積極輔導業者將鍋爐改用低汙染的液化石油氣、天然氣燃料，環保局今天表示，全市共列管890座須改善的鍋爐，目前已有720座完成汰換，乾淨燃料大幅增加76%，粒狀汙染物每年減少735公噸。

工商業的「鍋爐」設備，所用燃料包括重油、生煤、天然氣、液化石油氣等。市長黃偉哲表示，市政府重視空氣品質，除持續透過制定對應管制對策、掌握汙染源以及稽查等方式改善外，也滾動檢討相關問題。近10年來台南市PM2.5、粒狀汙染物濃度持續改善。

環保局表示，鍋爐為熱能供應設備，工廠、商業界的旅宿業等都可能用到，南市自2012年起即輔導須改善的鍋爐更新，減少粒狀汙染物、硫氧化物及氮氧化物排放量。目前全市使用重油、生煤等汙染性較高的鍋爐，已有720座汰換完成，其中工業鍋爐497座，汰換數量全國第一。經統計，汰換720座鍋爐每年可削減粒狀汙染物735公噸、硫氧化物2485公噸、氮氧化物1242公噸。尚未汰換的鍋爐，持續稽查並追蹤改善進度。

環保局長謝世傑說，自去年7月1日起除經申請核准改善展延的鍋爐外，皆須符合「鍋爐空氣汙染物排放標準」，環保局並針對13座尚未完成改善之工業鍋爐，不定時抽測，目前已抽測6座，其中3座符合標準，1座鍋爐仍未達標準，2座檢測數值近期出爐。若經檢測超標，將處新10萬元以上2000萬元以下罰鍰。