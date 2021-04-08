抗旱大作戰 嘉義縣超前部署盤點18口水井備用檢測水質

長期枯旱水情嚴峻，再不降雨，嘉義區水情燈號可能由橙燈轉為紅燈，繼台中苗栗之後限水；嘉義縣長翁章梁指示抗旱開源節流，水利處盤點18口抗旱井備用，展開水質檢測作業，以利完成抗旱整備；另4處汙水處理廠及水資源回收中心，獲水利署補助將設置ＲＯ淨水設備，提供工業用水使用。

翁章梁說，水資源調度與管理雖是中央權責，縣府仍須體察民眾需求面對抗旱挑戰，嘉義水情燈號橙燈，每月用水超過千度以上工業用戶減供7%，每月用水超過千度以上非工業用戶及游泳池、洗車、三溫暖、水療業者等減供10%，工業區及加工出口區總量節水7%。

嘉縣抗旱井共36口，其中35口屬農水署所有，1口台糖所有，分布民雄、新港、東石、大林等鄉鎮，完成現勘統計，交通便利共計18口井，臨近6公尺道路以上，由環保局協助水質檢測，以利完成抗旱整備。

另爭取水利署核定擴大縣治汙水廠、民雄水資源回收中心、朴子水資源回收中心及大埔美園區汙水處理廠等4處，各新購1組RO式淨水設備，每日最大產水量500噸，4組合計2000噸，每組預算1072萬元，用在產業冷卻水或鍋爐用水，但無法取代製程用水，最近辦理上網採購，5月底完成設置。

非原住民區山區簡易自來水部分，已向各管理委員會調查簡易自來水系統，增設儲水設備需求，非原民區簡易自來水系統計29處，管委會提出增設儲水設備10處，經費3945萬元，送水利署審查，工程完成後可增加簡水系統儲水量及供水天數。

為因應山區枯水期水源不足，水利處將推動鑿井計畫，增加簡水系統取水口水源，委託廠商利用大地電磁波法探查地下水源，向水利署專案提報爭取補助，計畫每處簡易自來水系統至少增設1處地下水井。